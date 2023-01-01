تحصل YouTube Shorts على الملصقات الفورية "أضف لك" على إنستجرام

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يواصل YouTube مهمته للتنافس مع Instagram وTikTok. أعلنت المنصة عن ميزات جديدة في Shorts، بما في ذلك الملصق "أضف ما يخصك". هذا صحيح، يبدو أنها نفس الأداة التي أطلقها Instagram في عام 2021 تقريبًا، وسترى مطالبات مثل "أحدث صورة في ألبوم الكاميرا" أو "الصورة الأولى لك ولشريكك".



في هذه الحالة، يوصي YouTube بإنشاء مطالبات مثل عرض أحدث حيل كلبك "لإلهام جمهورك" وإثارة "سلسلة من ردود الفعل للمحتوى الرائع". يبدو الملصق مطابقًا تقريبًا للملصق الموجود على Instagram، لذا إذا كنت تستخدمه هناك، فمن المفترض أن يكون الانتقال سهلاً. من المفترض أن يتم طرح هذا الملصق الجديد على YouTube عبر فيديوهات Shorts خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

أعلن YouTube أيضًا أنه يمكنك قريبًا إضافة التسميات التوضيحية التي تم إنشاؤها تلقائيًا وتعديلها على الفيديوهات القصيرة. يمكنك الاختيار من بين الألوان والخطوط المختلفة لجعل التسميات التوضيحية تمتزج بشكل أفضل مع مقاطع الفيديو الخاصة بك. مرة أخرى، سوف تتعرف على ذلك من Instagram، ولكن لنكن صادقين: هناك القليل جدًا من إعادة اختراع العجلة على وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأيام، لذلك من الجيد أن يكون لديك خيارات بغض النظر عن النظام الأساسي الذي تختاره.



وبالمثل، يطرح YouTube أيضًا ميزة تحويل النص إلى كلام في Shorts. تتيح لك الأداة إضافة نص بعد تسجيل مقطع قصير ثم النقر على أيقونة "إضافة صوت" في الجزء العلوي الأيسر من شاشتك. من هناك، يوفر YouTube أربعة أصوات يمكنك الاختيار من بينها للسرد.

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آخر تحديث قادم إلى Youtube Shorts مخصص لمستخدمي Android. قريبًا، سيكون التخطيط التلقائي متاحًا على نظام Android، مما يسمح لك بتتبع موضوع الفيديو الخاص بك أثناء إنشائه. يمكنك التعرف على كل هذه التحديثات مباشرة من فريق YouTube في الفيديو.