تحصل هيونداي أيونك 5 N بايكس بيك على قوة 678 حصان ومكبرات صوت خارجية

ستتوجه هيونداي إلى تسلق تلة بايكس بيك هذا العام بأربعة سيارات أيونك 5 N. سيكون اثنان منهم قريبًا جدًا من السيارة القياسية، كما كشفت شركة هيونداي في أبريل. أعلنت العلامة التجارية الكورية الجنوبية أنها ستقوم أيضًا بمشاركة نموذجين مطورين على أمل الحصول على الرقم القياسي لسيارات الدفع الرباعي / الكروس أوفر الكهربائية المعدلة.
وعن مواصفات سيارتي هيونداي المعدلتين فهناك اختلافات مرئية واضحة بينهما وبين أيونك 5 N القياسية. تضيف هيونداي مجموعة هوائية تتضمن جناحًا ضخمًا وعتبات جانبية ومشاعل رفارف. كما تأتي بجنوط مقاس 18 بوصة مع إطارات يوكوهاما، مدعومة بمكابح بستة مكابس في الأمام ومشابك بأربعة مكابس في الخلف. تمت ترقية نظام التعليق بمخمدات قابلة للتعديل في ثلاث اتجاهات. ارتفاع الركوب قابل للتعديل أيضًا.
كما أعادت هيونداي ضبط مجموعة نقل الحركة الكهربائية للحصول على 37 حصانًا إضافيًا من المحرك الخلفي في وضع التعزيز الكامل. وهذا يمنح السيارة المعدلة ما مجموعه 678 حصانًا، لكن المكونات لا تزال عناصر إنتاج موجودة في أيونك 5 N القياسية.
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