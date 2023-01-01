تحصل هيونداي أيونك 5 N بايكس بيك على قوة 678 حصان ومكبرات صوت خارجية



هيونداي أيونك 5 N هيونداي أيونك 5 N

ستتوجه هيونداي إلى تسلق تلة بايكس بيك هذا العام بأربعة سيارات أيونك 5 N. سيكون اثنان منهم قريبًا جدًا من السيارة القياسية، كما كشفت شركة هيونداي في أبريل. أعلنت العلامة التجارية الكورية الجنوبية أنها ستقوم أيضًا بمشاركة نموذجين مطورين على أمل الحصول على الرقم القياسي لسيارات الدفع الرباعي / الكروس أوفر الكهربائية المعدلة.



وعن مواصفات سيارتي هيونداي المعدلتين فهناك اختلافات مرئية واضحة بينهما وبين أيونك 5 N القياسية. تضيف هيونداي مجموعة هوائية تتضمن جناحًا ضخمًا وعتبات جانبية ومشاعل رفارف. كما تأتي بجنوط مقاس 18 بوصة مع إطارات يوكوهاما، مدعومة بمكابح بستة مكابس في الأمام ومشابك بأربعة مكابس في الخلف. تمت ترقية نظام التعليق بمخمدات قابلة للتعديل في ثلاث اتجاهات. ارتفاع الركوب قابل للتعديل أيضًا.



كما أعادت هيونداي ضبط مجموعة نقل الحركة الكهربائية للحصول على 37 حصانًا إضافيًا من المحرك الخلفي في وضع التعزيز الكامل. وهذا يمنح السيارة المعدلة ما مجموعه 678 حصانًا، لكن المكونات لا تزال عناصر إنتاج موجودة في أيونك 5 N القياسية.

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هيونداي أيونك 5 N تسعي وراء رقم قياسي لانتاج السيارات الكهربائيةترتدي جميع سيارات هيونداي أيونك 5 في بايكس بيك غلافًا خاصًا وتحصل على معدات السلامة اللازمة للمشاركة. يتضمن ذلك مكبرات صوت خارجية مطورة قادرة على إنتاج 120 ديسيبل من الصوت، وإصدار نغمات يتم إنتاجها من خلال نظام N أكتيف ساوند+ من هيونداي. وبصرف النظر عن متطلبات السلامة الخاصة بالمركبات الكهربائية التي تصدر صوتًا أثناء السباق، تقول هيونداي إن صوت المحرك سيعزز ردود فعل السائق.بالإضافة إلى النماذج المجهزة للسباق. ستقوم هيونداي بحملة لسيارتين أيونك 5 N بمواصفات الإنتاج بهدف الحصول على رقم قياسي في إنتاج السيارات الكهربائية. التغييرات الوحيدة من الطراز القياسي تتعلق بالسلامة مع أقفاص اللف والعتاد اللازم للمنافسة.قال تيل وارتنبرج، نائب الرئيس ورئيس العلامة التجارية N في هيونداي “نحن نستثمر في مستقبل رياضة السيارات من خلال أول سيارة سباق كهربائية من طراز بايكس بيك وبالتعاون مع جران توريزمو. ولا يزال شغف رياضة السيارات في قلب هيونداي N حيث أننا الانتقال إلى المستقبل.”يمكنكم كذلك متابعة أحدث عروض السيارات بالسوق السعودي وآخر الأخبار بمنصات التواصل الاجتماعي لسعودي أوتو.