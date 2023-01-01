تحصل نظارة Vision Pro على محتوى فيديو جديد للأفلام والمسلسلات التليفزيونية

ستدعم Apple Vision Pro، التي تم الكشف عنها العام الماضي في مؤتمر المطورين العالمي (WWDC) التابع للشركة، محتوى فيديو جديدًا، حيث أعلنت الشركة يوم الخميس أن المسلسلات والأفلام الجديدة التي تم التقاطها في Apple Immersive Video ستكون متاحة حصريًا لمستخدمي Apple Vision Pro بدءًا من هذا الأسبوع.وتستخدم تقنية الفيديو الغامرة من أبل مجال رؤية يبلغ 180 درجة وتسجيل فيديو 8 K ثلاثي الأبعاد مقترنًا بالصوت المكاني لتقديم تجربة غامرة، وفي الوقت نفسه، تشير التقارير الأخيرة إلى أن عملاق التكنولوجيا ومقره كوبرتينو يعمل على إصدارات أحدث من سماعات الرأس AR/VR، وفقاً لموقع macrumors.
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