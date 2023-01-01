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تحصل نظارة Vision Pro على محتوى فيديو جديد للأفلام والمسلسلات التليفزيونية

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صورة الخبر: Vision Pro
Vision Pro

ستدعم Apple Vision Pro، التي تم الكشف عنها العام الماضي في مؤتمر المطورين العالمي (WWDC) التابع للشركة، محتوى فيديو جديدًا، حيث أعلنت الشركة يوم الخميس أن المسلسلات والأفلام الجديدة التي تم التقاطها في Apple Immersive Video ستكون متاحة حصريًا لمستخدمي Apple Vision Pro بدءًا من هذا الأسبوع.

وتستخدم تقنية الفيديو الغامرة من أبل مجال رؤية يبلغ 180 درجة وتسجيل فيديو 8 K ثلاثي الأبعاد مقترنًا بالصوت المكاني لتقديم تجربة غامرة، وفي الوقت نفسه، تشير التقارير الأخيرة إلى أن عملاق التكنولوجيا ومقره كوبرتينو يعمل على إصدارات أحدث من سماعات الرأس AR/VR، وفقاً لموقع macrumors.

سيتمكن مستخدمو Apple Vision Pro في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا وهونج كونج وفرنسا وألمانيا واليابان وسنغافورة من الوصول إلى محتوى فيديو Apple Immersive الجديد مجانًا من تطبيق Apple TV.
من بين مقاطع الفيديو الغامرة الجديدة المتاحة لمستخدمي Apple Vision Pro هو فيلم Submerged إنه أول فيلم قصير يتم كتابته للوسيط، ومن المقرر أن يصدر "هذا الخريف" لكن الشركة لم تحدد تاريخًا محددًا للإصدار، وتدور أحداث الفيلم خلال الحرب العالمية الثانية، وهو من تأليف وإخراج الحائز على جائزة الأوسكار إدوارد بيرجر.


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المصدر: اليوم السابع

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