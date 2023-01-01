تحصل مكلارين سينا على نسخة مصغرة بسعر 21 ألف دولار

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صورة الخبر: مكلارين سينا
مكلارين سينا

قبل أيام، كشفت ماكلارين عن سيارة نسخة مخصصة من سيارة سينا مزينة بتصميم ملون خاص Sempre لتكريم أسطورة الفورمولا 1 السائق أيرتون سينا. ويمكن لعشاق السيارات شراء نسخة مطابقة بمقياس 1:8 تم تصنيعها بواسطة شركة Amalgam البريطانية.

تحمل السيارة المصغرة طلاء يدوي مططابق لما قام له فريق MSO في ماكلارين. يشمل الطلاء صورة مصغرة لسينا من نقاط على الرفارف الخلفية. واستغرق تصميم وتطوير السيارة المصغرة، أما تجميع كل نسخة منها فيستغرق ساعة من العمل اليدوي.

تحتوي النسخة المصغرة تفاصيل دقيقة بما في ذلك المقصورة الداخلية التي يمكن رؤيتها من خلال الأبواب المفتوحة، وتحمل نسخة نموذجية من محرك V-8 ثنائي التوربو سعة 4.0 لتر يمكن رؤيته من خلال غطاء المحرك. كما تتضمن جنوط ومكابح رياضية.

تعرض الشركة كل نسة من مكلارين سينا المصغرة بما يعادل 21,385 دولار، وهو ما يعادل سعر سيارات حقيقية جديدة.

المصدر: سعودى شفت

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