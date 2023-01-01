تحصل مكالمات فيديو WhatsApp على 32 مشارك وميزة مشاركة الشاشة والمزيد

أعلن تطبيق WhatsApp اليوم عن مجموعة من التحسينات لمكالمات الفيديو. أولاً، يمكنك الآن إجراء مكالمة فيديو مع ما يصل إلى 32 شخصًا عبر جميع أجهزتك.
بعد ذلك، تدعم مكالمات فيديو WhatsApp الآن مشاركة الشاشة مع الصوت. وأخيرًا، باستخدام ميزة تسليط الضوء على المتحدث، يتم تمييز الشخص الذي يتحدث تلقائيًا ويظهر أولاً على الشاشة.
ومن المقرر أن يتم طرح كل هذه الميزات خلال الأسابيع المقبلة لجميع مستخدمي WhatsApp. بالإضافة إلى ذلك، تقول الخدمة إنها تظل تركز بلا هوادة على جودة الصوت والفيديو، للحصول على مكالمات أكثر وضوحًا بغض النظر عن مكان وجودك.
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