تحصل مرسيدس G-CLASS على تصميم مدهش .. صور



مرسيدس G-CLASS مرسيدس G-CLASS

قدمت رائدة صانعة السيارات الألمانية مرسيدس، عدد كبير من اصدارتها في مختلف الأسواق العالمية، حيث تتمتع بتاريخ حافل وعريق في مجال صناعة السيارات، ولعل من أبرز إصدارات النجمة الثلاثية الشهيرة، هي النسخة G-CLASS، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV الرياضية.

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وظهرت النسخة مرسيدس G-CLASS في ثوب جديد ومميز، بعد أن خضعت إلى ترقيات من كارليكس البولندية عبر إصدار خاص، ويتمتع هذا التصميم بالكثير من الزخارف والنقوش الواضحة، والتي تعتمد على الهوية البصرية للصقور.وانطلق إصدار مرسديس G-CLASS المعدل من قبل كارليكس، بإسم FALCON، حيث غطت الزخارف منطقة السقف بشكل كامل، ولم يقتصر الأمر على الهيكل الخارجي فقط، بل شملت اللمسات الفنية مقصورة السيارة بأكملها.وأظهرت الصور الخاصة بالنسخة المعدلة FALCON، الكثير من الزخارف الداخلية والتي تعطي مظهر يتسم بفخامة القصور، حيث طعمت المقاعد وقمرة القيادة بالجلود المنقوشة باللون الأحمر الداكن، بالاضافة إلى مقود حركة مطعم بالمعدن، بينما ارتكزت السيارة على جنوط رياضية، وزخارف خارجية بالجزء الخاص بالإطار البديل.القدرات الفنية لسيارة مرسديس G-CLASS القياسيةتأتي السيارة مرسديس G-CLASS بمحرك ثماني الاسطوانات V8، سعة 4000 سي سي مقترن بشاحن تيربو مزدوج، يتمكن من إنتاج قوة قدرها 422 حصانا و610 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 9 غيار.يمكن للسيارة مرسديس G-CLASS الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 210 كيلومتر/ساعة، بينما تستطيع التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تستغرق أقل من 6 ثواني.