تحصل مانهارت مرسيدس AMG GLE كوبيه على 789 حصان ولمسات كربون فايبر

كشفت شركة مانهارت بيرفورمانس عن أحدث إبداعاتها، نسخة معدلة من مرسيدس AMG GLE كوبيه، تتميز بقوة مذهلة وباستخدام مكثف للكربون فايبر. يجمع هذا التعديل بين الفخامة والقوة لتقديم تجربة قيادة مثيرة.الميزة الأبرز في نسخة مانهارت من مرسيدس-AMG GLE كوبيه هي الزيادة الكبيرة في القوة، حيث تم ضبط محرك V8 ثنائي التيربو 4.0 لتر لينتج قوة 789 حصان و1,070 نيوتن متر من عزم الدوران. هذه الزيادة الكبيرة تعزز تسارع السيارة وأدائها العام.
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