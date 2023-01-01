تحصل لينكون نافيجيتور 2025 على تصميم تخيلي مستوحى من نوتيلوس



لينكون نافيجيتور 2025 لينكون نافيجيتور 2025

تستعد لينكون لتحديث سيارتها الفاخرة، نافيجيتور 2025، وقدم مصمم مستقل رؤية تخيلية لما ستبدو عليه السيارة في حال حصولها على تصميم مستوحى من شقيقتها نوتيلوس.

قد يعجبك أيضا...

حصلت نافيجيتور على عناصر تصميم خارجي مستوحاة من لنكولن نوتيلوس. تشمل الرئيسية واجهة أمامية جديدة وشبك معاد التصميم، ومصابيح LED أمامية أكثر أناقة، وغطاء محرك منحوت. وشهد الجزء الخلفي من السيارة تحسينات مع مصابيح خلفية محدثة وتصميم أفضل للصدام. تمنح هذه التغييرات نافيجيتور مظهرًا أكثر حداثة ورقيًا، يتماشى مع لغة التصميم الحالية للينكون.داخل المقصورة، ستوفر نافيجيتور تحديثات لتعزيز الفخامة والراحة. وستتميز بمواد عالية الجودة، بما في ذلك خيارات من الجلود والتشطيبات الخشبية. سيتم تزويد نظام المعلومات والترفيه بأحدث التقنيات، وبشاشة لمس أكبر، وخيارات اتصال محسنة، وميزات متقدمة لمساعدة السائق. تهدف هذه الترقيات الداخلية إلى توفير تجربة قيادة أكثر راحة ورقيًا.