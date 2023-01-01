تحصل لينكون نافيجيتور 2025 على تصميم تخيلي مستوحى من نوتيلوس

تستعد لينكون لتحديث سيارتها الفاخرة، نافيجيتور 2025، وقدم مصمم مستقل رؤية تخيلية لما ستبدو عليه السيارة في حال حصولها على تصميم مستوحى من شقيقتها نوتيلوس.حصلت نافيجيتور على عناصر تصميم خارجي مستوحاة من لنكولن نوتيلوس. تشمل الرئيسية واجهة أمامية جديدة وشبك معاد التصميم، ومصابيح LED أمامية أكثر أناقة، وغطاء محرك منحوت. وشهد الجزء الخلفي من السيارة تحسينات مع مصابيح خلفية محدثة وتصميم أفضل للصدام. تمنح هذه التغييرات نافيجيتور مظهرًا أكثر حداثة ورقيًا، يتماشى مع لغة التصميم الحالية للينكون.
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