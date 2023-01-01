تحصل سلسلة Google Pixel 9 على ميزة iPhone 15 Pro



Google Pixel 9 Google Pixel 9

ستطلق Google سلسلة هواتف Pixel 9 الذكية في 13 أغسطس. وقد قدمت الشائعات بالفعل فكرة عما يمكن توقعه من هواتف Pixel 9 وPixel 9 Pro وPixel 9 Pro XL وPixel 9 Pro Fold المزعومة، ووفقًا للتطور الجديد، سيحتوي الإصدار التالي من هواتف Pixel الذكية على ميزة تم إطلاقها في iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max العام الماضي.

وفقًا لتقرير صادر عن 9to5google، ستحصل سلسلة هواتف Pixel 9 الذكية على راديو Thread الذي يُزعم أنه يسمح للمستخدمين بالتحكم مباشرة في الأجهزة المنزلية الذكية من هواتفهم.

ما هو الخيط ولماذا هو مهم

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Thread عبارة عن تقنية جزء لا يتجزأ من Matter - معيار المنزل الذكي الجديد - الذي يعالج بشكل أساسي مشكلة الأجهزة المنزلية الذكية البطيئة والاتصال المحدود. وهو بروتوكول لاسلكي مصمم خصيصًا لإنترنت الأشياء (IoT)، مصمم لمواجهة تحديات السرعات البطيئة ونقاط الفشل الفردية والأجهزة المتعطشة للطاقة.على عكس سابقاتها مثل Zigbee وZ-Wave، يعمل Thread على شبكة شبكية منخفضة الطاقة وذات نطاق ترددي منخفض باستخدام تقنية الراديو 802.15.4 ولكن ما يجعل الأمر مهمًا هو أن Thread يتخلص من المحور المركزي بالكامل. تتواصل الأجهزة مباشرة مع بعضها البعض، مما يؤدي إلى إنشاء شبكة ذاتية الإصلاح تصبح أسرع، خاصة في الإعدادات الكبيرة.وهو أيضًا أول بروتوكول منزلي ذكي منخفض الطاقة مبني على بروتوكول الإنترنت (IP) مما يعني أن أجهزة Thread يمكنها التحدث بسلاسة مع أي جهاز آخر يعتمد على IP على شبكتك، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر وحتى شبكة Wi-Fi الخاصة بك جهاز التوجيه.يقال إن لديه القدرة على التعامل مع أكثر من 250 جهازًا. سيؤدي وجود بروتوكول Thread على كل من Android وiPhone إلى جعل الهواتف جاهزة للمستقبل.ليست هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها تقارير عن Thread على Android. في العام الماضي، اكتشف مهندس ومحلل Android مشعل الرحمن آثار مكدس شبكة Thread لنظام Android.