تحصل تويوتا هايلكس FCEV 2025 على محركات تويوتا ميراي الهيدروجينية



تويوتا هايلكس تويوتا هايلكس

كشفت تويوتا عن نماذج أولية من هايلكس FCEV 2025 التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني المستمدة من سايرة تويوتا ميراي، ما يعد خطوة مهمة في طريق تويوتا نحو التقنيات الهيدروجينية.



تحافظ هايلكس FCEV على التصميم أيقوني، ولكنها تحت الغطاء تحصل على تعديلات كبيرة حيث تدمج ثلاث خزانات هيدروجين عالية الضغط تختزن 7.8 كيلوجرام من الغاز المضغوط، وتحمل 330 خلية طاقة وحزمة بطاريات ليثيوم أيون، وتوفر السيارة محرك كهربائي ينتج 180 حصان 300 نيوتن متر يدفع المحور الخلفي.



تأتي تويوتا هايلكس FCEV الهيدروجينية بمدى 600 كيلومتر خالية من الانبعاثات، وتهدف الشركة إلى زيادة هذا المدى بنسبة 20% وإلى تقليل التكاليف 35% بحلول 2026-2027.

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جدير بالذكر أن هايلكس FCEV هي جزء من استراتيجية تويوتا متعددة المسارات لتقليل بصمتها الكربونية التي تشمل السيارات هجينة خفيفة وهجينة مدمجة وكهربائية وخلايا وقود الهيدروجين.