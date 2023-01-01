تحسين تجربة مشاركة الوسائط في WhatsApp : ميزة الإشعارات الجديدة

لا يعد تطبيق واتساب مجرد تطبيق للمراسلة، بل أصبح أيضًا منصة شائعة لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو في جميع أنحاء العالم. في الآونة الأخيرة، قام واتساب بتحسين تجربة مشاركة الوسائط من خلال السماح للمستخدمين بمشاركة الصور بجودة عالية (HD).
ومع ذلك، قد يكون من المزعج أحيانًا أن تحميل الوسائط يتوقف مؤقتًا أو يفشل دون أن يخطرك التطبيق. لحسن الحظ، يعمل واتساب حاليًا على حل هذه المشكلة.
وفقًا لتقرير من WA Beta Info، يتم اختبار ميزة جديدة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم فيما يتعلق بتحميل الوسائط. تقدم هذه الميزة إشعارات فورية حول حالة تحميل الوسائط، حتى عندما يتوقف التحميل مؤقتًا أو يفشل. يمكن للمستخدمين الآن اتخاذ إجراءات فورية لاستئناف التحميل دون الحاجة إلى فتح التطبيق.
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