تحذير هام: تغيرات طقس ملحوظة خلال الساعات القادمة! .. فيديو



ارتفاعات في قيم الحرارة ارتفاعات في قيم الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس، مشيرة إلى انه البلاد ستشهد اليوم ارتفاعات في قيم الحرارة التي بدأت أمس الخميس ومستمر مدةً لا تقل عن أسبوع.

وأضافت «عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،»، في تصريحات تلفزيونية ، أنّ الجمعة سيشهد المزيد من الارتفاعات في قيم الحرارة، والعظمى اليوم على القاهرة الكبرى ترتفع عن أمس 3 درجات.

وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ان : «من المتوقع أن تكون العظمى اليوم 35 درجة نهارا وهي القيم المقاسة في الظل، وتكون درجة الحرارة أعلى عند التعرض لأشعة الشمس، إذ نتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية وتتأثر مصر بامتداد مرتفع جوي.



وأوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، هذا المرتفع يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس والأجواء المشمسة وارتفاع قيم الحرارة واليوم سنشعر بالأجواء الحارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والمحافظات الموجودة في جنوب البلاد وأجواء شديدة الحرارة في جنوب الصعيد».

