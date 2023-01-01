تحذير مهم: هذه الأضرار قد تصيبك بشرب القهوة بكثرة



القهوة القهوة



يتسبب الإسراف في تناول القهوة في تعرض الجسم لأضرار صحية عديدة لذا يجب تناولها بمعدلات متزنة حتى نغتنم الفوائد وتتجنب الأضرار.

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ووفقا لما جاء في موقع "ميديسن نت " نكشف التأثيرات السلبية للإفراط في تناول القهوة على الجسم:ارتفاع ضغط الدم.صداع.العصبية.الأرق.دوخة.حرقة في المعدة.ارتفاع مستويات القلق.ارتعاش العضلات (الشعور بالارتعاش).الأرق (صعوبة في النوم أو البقاء نائما).خفقان القلب أو فقدان النبضات.عدم انتظام ضربات القلب.زيارات متكررة للحمام.جفاف.زيادة فقدان العظام لدى النساء بعد انقطاع الطمث.ارتفاع مستويات الكولسترول بسبب القهوة غير المفلترة وغير المغلية.تنبيهات مهمة:يجب على النساء الحوامل أو اللاتي يحاولن الحمل أو المرضعات الحد من تناول الكافيين إلى أقل من 200 ملغ/يوم. ويعتقد العديد من أطباء أمراض النساء أنه يجب التوقف تمامًا عن تناول القهوة أثناء الحمل كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من حرقة المعدة أو ارتجاع المريء تناول القهوة بكميات قليلة جدًا أو تجنبها تمامًا.نظرًا لأن القهوة تزيد من يقظتك، فيجب تجنبها لمدة 4 إلى 6 ساعات على الأقل قبل الذهاب إلى النوم.إذا كنت تتناول أدوية، فيرجى سؤال طبيبك عما إذا كان أي من هذه الأدوية يتفاعل مع القهوة ومن المعروف أن بعض الأدوية ، مثل الإيفيدرين (المستخدم في مزيلات الاحتقان)، تزيد من ضغط الدم وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية إذا تم تناولها مع القهوة.