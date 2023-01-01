تحذير مهم من سمكة ظهرت في الأسواق



سمكة الارنب سمكة الارنب



حذرت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية من ظهور سمكة الأرنب القاتـ. لة فى الآونة الأخيرة والتى لا يوجد مصل طبي لها حتى الآن.



وشددت المديرية على عدم تناول سمكة الأرنب السامة بأى شكل من الأشكال فهمها كان طريقة طهيها أو تقطيعها فتظل السموم موجودة بها ويمكن أن تسبب الوفاة.



ونصحت المديرية بضرورة الابتعاد عن الفيليه مجهول المصدر والتأكد من نوع الأسماك التى يتم شراؤها وأنها ليست سمكة الأرنب وتظهر أعراض التسمم بعد مرور ساعتين فقط، كما تؤدي للوفاة خلال من 6 إلى 8 ساعات.

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يساهم معرفة شكل سمكة الأرنب قبل شرائها فى تجنب حدوث التسمم والوقاية من أضرارها الخطيرة، وهى:لون الجلد مائل رمادي وأحيانا منقطةمنتفخة خاصة من الأمامأسنان حادة مدببة وشكل الفم قريب من الأرنبمتواجدة في البحر الأحمر والمتوسط أى فى مدن القناة والاسكندرية.تحتوي على مادة سامة خطيرة تسبب الوفاةسم سمكة الارنب ناتج عن تيترو دو توكسين وليس له مصل.