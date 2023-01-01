تحذير مهم من سمكة ظهرت في الأسواق

يساهم معرفة شكل سمكة الأرنب قبل شرائها فى تجنب حدوث التسمم والوقاية من أضرارها الخطيرة، وهى:
حذرت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية من ظهور سمكة الأرنب القاتـ. لة فى الآونة الأخيرة والتى لا يوجد مصل طبي لها حتى الآن.
وشددت المديرية على عدم تناول سمكة الأرنب السامة بأى شكل من الأشكال فهمها كان طريقة طهيها أو تقطيعها فتظل السموم موجودة بها ويمكن أن تسبب الوفاة.
ونصحت المديرية بضرورة الابتعاد عن الفيليه مجهول المصدر والتأكد من نوع الأسماك التى يتم شراؤها وأنها ليست سمكة الأرنب وتظهر أعراض التسمم بعد مرور ساعتين فقط، كما تؤدي للوفاة خلال من 6 إلى 8 ساعات.
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