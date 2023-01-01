تحذير من منظمة الصحة.. ماذا يحدث عند الخروج في أشد الأيام حرارة؟

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تمر البلاد بموجة صعبة شديدة الحرارة، بحسب ما أعلنت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر «فيسبوك» تخطت الـ40 درجة مئوية، كما سجلت درجات حرارة وصلت لـ49 مئوية في محافظة أسوان.



وفي وقت سابق حذرت منظمة الصحة العالمية من الخروج في ظل درجات الحرارة العالية، لأنه قد يعرض البعض لأمراض خطيرة يمكن أن تصل للوفاة، بجانب بعض النصائح المهمة التي نستعرضها لضرورتها في هذه الأوقات.



كيف تؤثر الحرارة على الصحة؟

بحسب منظمة الصحة العالمية، عند الخروج في درجات حرارة عالية خاصة في الظهيرة، يعاني الجسم من عدم القدرة على تنظيم درجة حرارته الداخلية والقضاء على اكتساب الحرارة في مثل هذه الظروف، ما يزيد خطر الإجهاد الحراري وضربة الشمس.

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في الموجة شديدة الحرارة يمكن أن يتعرض الجسم لحالة من الضغط أثناء محاولته تبريد نفسه وهو ما يؤدي أيضًا إلى الضغط على القلب والكليتين، ونتيجة لذلك، تتفاقم المخاطر الصحية، كما يمكن أن يستبب العطش الشديد في إصابة الكلى.وتحدث الوفيات الناتجة عن الطقس الحار الشديد بسرعة في نفس اليوم أو الأيام التالية، ما يعني أن التدخلات يجب أن تكون سريعة أيضًا عند إصدار الجسم إنذار بالتعب، كما يمكن أن تؤدي الحرارة أيضًا إلى تعطيل الخدمات الصحية الأساسية والإضرار بها، مثل انقطاع إمدادات الطاقة والنقل، وتقلل من إنتاجية العمل وتزيد من خطر وقوع الحوادث، ويمكن أن ترتبط موجات الحر أيضًا بأحداث تلوث الهواء الخطيرة.أخيرًا يعتمد حجم وطبيعة الآثار الصحية للحرارة على توقيت وكثافة ومدة ظاهرة الحرارة، ومستوى التأقلم والقدرة على التكيف لدى السكان المحليين والبنية التحتية والمؤسسات مع المناخ السائد، ومن جانبه قال الدكتور أحمد كامل، استشاري أمراض المخ والأعصاب لـ«الوطن»، أن هناك احتمالية كبيرة للإصابة بالسكتة الدماغية في الموجة الحارة، كلما فقد الجسم السوائل التي يحتفظ بها.نصائح منظمة الصحة العالميةولمواجهة ذروة الموجة شديدة الحرارة، قدمت منظمة الصحة العالمية النصائح التالية:تجنب الخروج وممارسة الأنشطة الشاقة خلال الأوقات الأكثر سخونة في اليوم.يجب البقاء في الظل، لأن درجات الحرارة المحسوسة في الشمس يمكن أن تكون أعلى.اقضِ 2-3 ساعات خلال النهار في مكان بارد.ابق على اطلاع بالتحذيرات الرسمية المتعلقة بالحرارة.حافظ على برودة منزلكخلال ساعات الليل افتح النوافذ لترطيب البيت مع انخفاض درجات الحرارة.في النهار عندما تكون درجات الحرارة أعلى من الداخل، أغلق النوافذ وقم بتغطيتها بالستائر أو المصاريع لمنع أشعة الشمس المباشرة.توقف عن تشغيل أكبر عدد ممكن من الأجهزة الكهربائية.استخدم المراوح الكهربائية فقط عندما تكون درجات الحرارة أقل من 40 درجة مئوية.في درجات حرارة أعلى من 40 درجة مئوية ستعمل المراوح على تسخين الجسم.في حالة استخدام مكيف الهواء، اضبط منظم الحرارة على 27 درجة مئوية.حافظ على جسمك باردًا ورطبًااستخدم الملابس وأغطية السرير الخفيفة والفضفاضة.خذ حمامًا باردًا.بلل بشرتك باستخدام قطعة قماش مبللة أو رذاذ أو ملابس خفيفة مبللة.شرب الماء بانتظام كوب واحد من الماء في الساعة وما لا يقل عن 2-3 لترات مياه في اليوم.راقب عائلتك خاصة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من أمراض القلب أو الرئة أو الكلى أو الإعاقة أو الذين يعيشون بمفردهم.حماية الرضع والأطفاللا تترك أبدًا الأطفال أو الحيوانات في المركبات المتوقفة لأي فترة من الوقت لأن الحرارة يمكن أن تسبب حرائق غير متوقعة بها.تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.يجب أن يرتدي الأطفال ملابس خفيفة الوزن وفضفاضة تغطي بشرتهم.استخدم القبعات واسعة الحواف والنظارات الشمسية وواقي الشمس لحمايتهم من أشعة الشمس.