تحذير من ترك الموبايل أثناء شحنه على الأريكة

أن تضع الهاتف المحمول، على السرير أو الأريكة، أثناء الشحن، هو أمر شائع، لكنه يحمل في طياته مخاطر جسيمة.
بالطبع شحن الهاتف أصبح من الضروريات لأفراد المنزل، لكن وفقًا لعدة تجارب، كان هو السبب الرئيسي في كوارث وقعت من المنزل، فيجب أن تتأكد من أنه عندما تقوم بتوصيل هاتفك، أنه في مكان آمن، بعيداً عن الملابس أو الأريكة، أو وضعه على السرير، أي شيء قابل للاشتعال سريعاً بشكل، لأن ارتفاع درجة الحرارة أثناء الشحن من المحتمل أن يتسبب في نشوب حريق عند توصيله بمأخذ في مكان خاطئ، فيجب وضعه في مكان به تهوية جيدة، وفقاً لما ذكره موقع «digest house».
تشير التقارير الأخيرة إلى أن مجرد شحن هاتفك ليلاً يمكن أن يتسبب في ارتفاع درجة حرارته. عندما نلعب ألعابًا أو نرسل رسائل نصية أو نستمع إلى الموسيقى في السرير على أجهزتنا المحمولة ، فإننا نخاطر بالانجراف والهاتف بالقرب منك. إذا تم توصيله بالشحن ، فهذه فكرة سيئة.
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