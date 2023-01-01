تحذير من ترك الموبايل أثناء شحنه على الأريكة

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أن تضع الهاتف المحمول، على السرير أو الأريكة، أثناء الشحن، هو أمر شائع، لكنه يحمل في طياته مخاطر جسيمة.



بالطبع شحن الهاتف أصبح من الضروريات لأفراد المنزل، لكن وفقًا لعدة تجارب، كان هو السبب الرئيسي في كوارث وقعت من المنزل، فيجب أن تتأكد من أنه عندما تقوم بتوصيل هاتفك، أنه في مكان آمن، بعيداً عن الملابس أو الأريكة، أو وضعه على السرير، أي شيء قابل للاشتعال سريعاً بشكل، لأن ارتفاع درجة الحرارة أثناء الشحن من المحتمل أن يتسبب في نشوب حريق عند توصيله بمأخذ في مكان خاطئ، فيجب وضعه في مكان به تهوية جيدة، وفقاً لما ذكره موقع «digest house».



تشير التقارير الأخيرة إلى أن مجرد شحن هاتفك ليلاً يمكن أن يتسبب في ارتفاع درجة حرارته. عندما نلعب ألعابًا أو نرسل رسائل نصية أو نستمع إلى الموسيقى في السرير على أجهزتنا المحمولة ، فإننا نخاطر بالانجراف والهاتف بالقرب منك. إذا تم توصيله بالشحن ، فهذه فكرة سيئة.

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في إعلان إدارة الإطفاء الأمريكية، توضح صور علامات الاحتراق على الملاءات نقطة واضحة. و يقول مسؤولون إن الأبحاث أظهرت أن 53? من الأطفال والمراهقين يشحنون هواتفهم أو أجهزتهم اللوحية على فراشهم أو تحت وسادتهم. هذا أمر خطير للغاية ، حيث أن الحرارة المتولدة أثناء الشحن لا تتبدد. والنتيجة المحتملة لهذا الارتفاع الحراري هي أن الشاحن نفسه ، أو الوسادة أو السرير يمكن أن تشتعل فيه النيران.لهذا السبب، قد يجد بعض الأشخاص صعوبة في النوم بالقرب من هاتف شحن أو أي عنصر كهربائي آخر، وفقًا لتقارير MailOnline.وقال لدومينيك ليتلوود، خبير شؤون المستهلك، في موقع «mirror»، إنه يجب عليك بدلاً من ذلك محاولة وضع هاتفك في الصحن أثناء الشحن.قال: “بهذه الطريقة ، إذا ارتفعت درجة حرارتها على الأقل ، فلن تشتعل النار في الصحن. سيحميك قليلاً”.