تحذير لمستخدمي “واتساب ” .. رسالة تحميل”واتساب الذهبي” فخ يكلفك الكثير

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بعد انتشار رسائل الدعوة لتحميل تطبيق “واتساب الذهبي” بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، حذر خبراء الأمن السيبراني من خطورة التجاوب مع هذه الرسائل التي يتم تداولها بشكل واسع، فالرسالة التي تروج لهذا التطبيق هي فخ يمكن أن يكلفك الكثير.

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ميزات خادعةنشرت صحيفة “The Sun” البريطانية تقريرًا عن الرسائل التي يتم تداولها حول تطبيق “واتساب الذهبي”، والتي تدعي أنه سيمنح مستخدميه مزايا خرافية، وأكدت أنها رسائل خادعة.ظهر التطبيق المشار إليه عام 2016، وأكدت الشركة المالكة لتطبيق “واتساب” أنها لا تدعم هذه النسخة، وأنها غير آمنة بشكل كامل، ولكن استمر تحميل هذا التطبيق بالرغم من ذلك.كما روجت الرسائل المتداولة مؤخرًا إلى أن “واتساب الذهبي” يمكنه أن يمنحك مزايا غير موجودة في التطبيق الأصلي، مثل القدرة على إرسال أكثر من 100 صورة دفعة واحدة، أو حذف الرسائل بعد إرسالها بعدة ساعات، وهي كلها معلومات غير صحيحة.فخ على هيئة رابطيظهر داخل الرسالة التي تروج للتطبيق رابط، مطلوب منك أن تضغط على الرابط لبدء تحميل هذه النسخة التي يدعي مرسلها أنها تمتلك مزايا استثنائية، ولكن بمجرد ضغطك على الرابط تنتقل إلى موقع مليء بالبرامج الضارة والفيروسات المدمرة.هذه الفيروسات يمكن أن تتسبب في فقدانك لكل بياناتك الشخصية، كما يمكن اختراق جهازك من خلالها وسرقة كل حساباتك ورسائلك الخاصة.