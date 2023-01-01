تحذير لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر من تطبيق الذكاء الاصطناعي ل Microsoft

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حذرت هيئة مراقبة البيانات البريطانية، مستخدمي أجهزة الكمبيوتر بنظام الويندوز لشركة مايكروسوفت؛ بشأن الذكاء الاصطناعي الجديد الذي يلتقط لقطات شاشة لنشاط الكمبيوتر الخاص بك.



وقالت الهيئة، إنها اتصلت بمايكروسوفت للحصول على مزيد من المعلومات حول التطبيق Recall ولفهم الضمانات المعمول بها لحماية خصوصية المستخدم.



وأوضحت الشركة، بأن ميزة "Recall" الذكاء الاصطناعي؛ هي «تجربة اختيارية» حصرية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية Copilot+ القادمة.

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ووفقًا لموقع مايكروسوفت على الويب، يمكن للمستخدمين استخدام ميزة «Recall» على أجهزة الكمبيوتر Copilot+ ؛ للعثور على المحتوى الذي شاهدته على جهازك، وسيرى المستخدمون رمز الاستدعاء في شريط المهام بعد تنشيط أجهزتهم لأول مرة.ويمكن استخدام هذا الرمز لفتح إعدادات «Recall» وتحديد اختيارات بشأن اللقطات التي يجمعها Recall ويخزنها على جهازك.بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إيقاف اللقطات مؤقتًا عند الطلب من أيقونة الاستدعاء من النظام، أو مسح بعض أو كل اللقطات التي تم تخزينها، أو حذف جميع اللقطات من جهازك، ولا تقوم Recall أيضًا بأخذ لقطات لأنواع معينة من المحتوى، بما في ذلك جلسات تصفح الويب InPrivate في Microsoft Edge.وأخيرا أن ميزة «Recall» لا تقوم بالإشراف على المحتوى، ولن يخفي معلومات مثل كلمات المرور أو أرقام الحسابات المالية.ولكن أعرب بعض مستخدمي في تعليقات لهم على وسائل التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من أن هذه الميزة قد تتيح إمكانية التجسس على الأجهزة الشخصية الخاصة بهم.