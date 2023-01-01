تحذير عاجل: موجة حارة قاسية تضرب البلاد خلال الساعات القادمة!



موجة حارة موجة حارة



كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أن هناك بداية سيطرة الكتلة الحارة ، مع واتساع المرتفع الجوي شديد الحرارة .



ارتفاع قياسي





وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له، أن هناك ارتفاع قياسي في الحرارة يبدأ تدريجياً اليوم الأربعاء والخميس على كل الجمهورية ويستمر الجمعة والسبت على الصعيد .



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وأشار " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " إلي أن هناك ارتفاع تدريجي للحرارة بداية من الأربعاء بدرجة حرارة 38 ° م وجه بحري و 41° م وجه قبلي ، وتصل لذروة الارتفاع الخميس بدرجة حرارة 1 4 ° م وجه بحري و 43° م وجه قبلي .بداية الانخفاضوأوضح الدكتور محمد علي فهيم أن بداية انخفاض في الحرارة يوم الجمعة على الوجه البحري 37° م ، وتستمر شديدة الحرارة في الصعيد 42 - 44° م..وأشار إلي أن يوم السبت يشمل الانخفاض معظم الجمهورية ( حتى قنا جنوباً ) 35 - 38° م ، عدا مناطق اقصى جنوب الصعيد ( الأقصر – اسوان) 42 - 43° م.حالة الطقس الساعات المقبلةوكشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل جديدة بشأن حالة الطقس في مصر خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن هناك سحبا منخفضة ومتوسطة تحجب جزءا من أشعة الشمس في الصباح، وهو ما يعمل على تلطيف الأجواءتفاصيل جديدةوفي تصريحات تليفزيونية، أوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن الطقس، متابعة أن مع تقدم ساعات النهار تبدأ هذه السحب تتلاشى تماما ويكون هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس.في السياق نفسه أشارت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك ارتفاعا في قيم درجات الحرارة بمعدل من 2 إلى 3 درجات حتى نهاية الأسبوع الجاري .رطوبة تتجاوز 90%وتحدثت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن أن نسبة الرطوبة تتجاوز 90 % بالمناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وتتجاوز 80 % بالقاهرة وتعمل على الإحساس بزيادة الحرارة بنحو 3 درجات مئوية في درجات الحرارة بالطقس.