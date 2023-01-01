تحذير عاجل من التعليم: عقوبات مشددة على المخالفين لقواعد اللباس والمظهر



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بضرورة إلزام جميع الطلاب في المدارس بالزي المدرسي الموحد طوال أيام الدراسة ، حرصًا على الانضباط داخل المدارس مع عدم إجبار الطالب على شرائه من أماكن بعينها.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدم الالتزام بالزي المدرسي أو تطويل الشعر للبنين ، اوعمل قصات شعرغريبة للبنين او البنات ، كلها أمور تعد من مخالفات الدرجة الأولى في لائحة الانضباط المدرسيوأضافت الوزارة ، أنه بناءا على لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، وفي مثل هذه المخالفات ، يتم فيها تطبيق العقوبات المتدرجة التالية :التنبيه الشفويالتنبيه الكتابيقيام الطالب بأداء مهام مدرسية إضافية وبعد انتهاء اليوم الدراسيقيام الطالب بأداء مهام وأعمال أخرى مدرسية إضافية بعد انتهاء اليوم الدراسيخصم بعض أو كل درجات السلوك في مادة أو أكثرتحويل الطالب للإخصائي الاجتماعي، واستدعاء ولي الأمرالفصل المؤقت من المدرسة لمدة أسبوعالفصل المؤقت من المدرسة لمدة أسبوعينالفصل المؤقت من المدرسة حتى نهاية الفصل الدراسيالفصل المؤقت من المدرسة لمدة عام دراسي كاملالنقل تأديبيًّا إلى مدرسة أخرى، وتحويل الطالب لنظام الدراسة من الخارج.ضوابط ومواصفات الزي المدرسيوكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط ومواصفات الزي المدرسي :زي طلاب الحلقة الابتدائيةمريلة وبنطلون لجميع الطلاب باللون الذي تحدده مديرية التربية والتعليم المختصة.يمكن استبدال المريلة وإحلال قميص وجونلة محلها بطول مناسب للبنات، وقميص وبنطلون بالنسبة للبنين.يمكن ارتداء بلوفر أو جاكيت في فصل الشتاء وفقا لما تقرره مديرية التربية والتعليم المختصة.حذاء مدرسي وجورب بلون مناسب للزي المختار.زي طلاب الحلقة الإعداديةالبنون: ارتداء قميص بلون مناسب وبنطلون طويل، وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء بلوفر أو جاكيت وفقا لما تقرره مديرية التربية والتعليم المختصة.البنات: ارتداء بلوزة ومريلة من قماش تيل بحمالات “دريل” باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم، وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء المريلة من قماش الصوف أو ارتداء بلوفر أو جاكيت بلون المريلة ويجوز استبدال المريلة وإحلال قميص وجونلة محلها بلون مناسب.حذاء مدرسي وجورب بلون مناسب للزي المدرسي.زي طلاب المرحلة الثانوية وما في مستواهاالبنون: ارتداء قميص بلون مناسب وبنطلون طويل وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء بلوفر أو جاكيت وفق ما تقرره مديريات التربية والتعليم.البنات: ارتداء بلوزة بيضاء وجونلة من قماش تيل بطول مناسب باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم، وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء جونلة من الصوف، كما يمكن ارتداء بلوفر أو جاكيت بلون الجونلة، وفقا لما تقرره مديرية التربية والتعليم.مع الالتزام بارتداء حذاء مدرسي وجورب بلون مناسب للزي المدرسي المختار للبنين والبنات.وبالنسبة لحجاب البنات ، كانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يشترط في الغطاء أو الحجاب الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة ، وأن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته وأن اختيارها لذلك قد تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر على أن يتم التحقق من علم ولي الأمر بذلك.