تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة تضرب البلاد خلال ساعات



أمطار رعدية أمطار رعدية



موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد منذ أيام، بدأت نهاية الأسبوع الماضي، وسط توقعات من هيئة الأرصاد الجوية باستمرارها خلال الساعات المقبلة، بعد تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسيمي.

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وتصريحات هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض بعض المناطق في البلاد لموجة أمطار رعدية، أصابت البعض بحالة من الحيرة في فهم ما يحدث في طقس البلاد، منتظر البعض هذه الامطار الرعدية لكسر حد الموجة شديدة الحرارة على البلاد.الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تحدث عن حالة الطقس في تصريحات تليفزيونية، مشيرا إلى أن الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد بدأت من نهايات الأسبوع الماضي، ومستمرة طوال الأسبوع وحتي يوم الخميس القادم، مشيرا إلى أن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية على كافة مناطق الجمهورية.عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، كشف عن أن درجات الحرارة تتراوح ما بين ال38 إلى 37 درجة مئوية على القاهرة الكبري، وأعلي درجات حرارة تسجلها محافظات جنوب الصعيد، موضحا أن الإنخفاض سيكون بسيط بمعدل من درجتين إلى ثلاث درجات بداية من يوم الجمعة القادمة، وتصل القاهرة فى حدود ال36 إلى 37 درجة مئوية.أجواء شديدة الحرارة تضرب مصروتابع الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء شديدة الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة، لافتا إلى أن نسب الرطوبة تصل ليلا لأكثر من 90% بالمحافظات الشمالية، وتكون أقل فى المناطق الداخلية.ونوه بوجود فرص لسقوط الأمطار فى الجنوبية فى أبو سمبل وحلايب وشلاتين وأسوان تبدأ من غدا، نتيجة السحب الموجودة على السودان.فيما يشهد اليوم الإثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، أنه من المتوقع اليوم أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح بأغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى الجنوب.درجات الحرارة اليوم الإثنينالقاهرة الكبرىدرجة الحرارة العظمى: 38درجة الحرارة المحسوسة:40درجة الحرارة الصغرى: 29السواحل الشمالية الغربيةدرجة الحرارة العظمى:34درجة الحرارة المحسوسة: 37درجة الحرارة الصغرى: 25السواحل الشمالية الشرقيةدرجة الحرارة العظمى:35درجة الحرارة المحسوسة:38درجة الحرارة الصغرى: 26جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمردرجة الحرارة العظمى:42درجة الحرارة المحسوسة:44درجة الحرارة الصغرى: 30شمال الصعيددرجة الحرارة العظمى: 41درجة الحرارة المحسوسة: 43درجة الحرارة الصغرى: 26جنوب الصعيددرجة الحرارة العظمى:44درجة الحرارة المحسوسة: 45درجة الحرارة الصغرى:31