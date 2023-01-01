تحذير عاجل: عواصف هائجة وأمواج عاتية تضرب السواحل



عواصف وارتفاع الأمواج عواصف وارتفاع الأمواج



أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد ارتفاع في درجات الحرارة، ولكن من الغد سيكون هناك انخفاضات، والقاهرة تسجل من الغد درجات حرارة 35 درجة.

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وأضاف عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن البلاد ستشهد من الغد نشاط نسبي للرياح، ولن تكون محملة بالرمال والأتربة، ولكن تحسن من حالة الجو، والجميع سيشعر بتحسن الأحوال الجوية.ولفت إلى أن شواطئ البحر المتوسط ستشهد حالة من عدم الاستقرار، وسيكون هناك ارتفاع في الأمواج، وأنه من المتوقع أن يكون هناك حذر من النزول لـ البحار، خلال الأيام المقبلة، وأن الأمواج ستكون من الجمعة للأحد، وستصل الموجة لـ 3 أمتار.أمطار على مناطق الجنوبوكشف أنه من يوم الثلاثاء الماضي، هناك أمطار على مناطق الجنوب، وأن الأمطار كانت من متوسطة لـ خفيفة، وكانت رعدية، وكان هناك إثارة للرمال والأتربة على مناطق الجنوب، وأن هذه الموجة مستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل.قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنّ اليوم، الخميس، يشهد استمرار الموجة شديدة الحرارة وارتفاع درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بشكل كبير، مشيرًا إلى أن غدا، الجمعة، سيشهد انخفاضا طفيفا في قيم الحرارة يصل إلى 3 درجات.وأضاف «القياتي»، أنّ درجات الحرارة اليوم ستكون أعلى من الأمس بمعدل درجة تقريبا.وتابع عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «نتوقع أن تصل العظمى على القاهرة اليوم إلى 39 درجة مئوية وترتفع كلما اتجهنا ناحية محافظات الجنوب حتى تكون أعلى درجة حرارة اليوم على جنوب الصعيد ما بين 44 و45 درجة مئوية».وأكد أن: «ارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير واستمرار ارتفاعها سيجعلنا نشعر بدرجات الحرارة على القاهرة بأكثر من 40 درجة مئوية خلال ساعات النهار، والطقس شديد الحرارة ورطب نهارا، ومائل للحرارة على أغلب مناطق الجمهورية ليلا، وفي فترات الليل نشعر ببعض نسمات وهبات الرياح الخفيفة التي تجعلنا نشعر بتلطيف الأجواء نسبيا، وبخاصة في المناطق المكشوفة والمناطق المفتوحة من بعض محافظات القاهرة الكبرى وبعض مناطق السواحل الشمالية».