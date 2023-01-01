تحذير عاجل: الإكثار من هذا الطعام في الحر يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية!



السكتة الدماغية السكتة الدماغية

تعد السكتة الدماغية من أخطر الأمراض التى تسبب مضاعفات خطيرة مزمنة بل وتصل خطورتها للموت المفاجئ.



ووفقا لما جاء فى موقع “boldsky” فإن نوعية الطعام التى نتناولها تلعب دورا كبيرا في الإصابة بـ السكتة الدماغية .



استهلاك الكثير من الأطعمة المصنعة وغالبًا ما تتميز حفلات الشواء والنزهات والحفلات بالأطعمة المصنعة مثل النقانق ورقائق البطاطس والبسكويت.

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تحتوي هذه الأطعمة عادةً على نسبة عالية من الصوديوم والدهون غير الصحية والمواد المضافة، ما قد يؤثر سلبًا على صحة القلب ويزيد من خطر الإصابة بـ السكتة الدماغية.لذا تناول كميات كبيرة من الصوديوم يمكن أن يرفع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي لـ السكتة الدماغية.تساهم الدهون غير الصحية في تراكم الكولسترول في الشرايين، ما يؤدي إلى تصلب الشرايين.كيفية تجنب السكتة الدماغية- اختر الأطعمة الطازجة الكاملة بدلاً من الأطعمة المصنعة كلما أمكن ذلك.- شوي اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج أو السمك بدلا من اللحوم المصنعة.- تضمين الكثير من الخضروات الطازجة والأطباق محلية الصنع في وجباتك.