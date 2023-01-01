تحذير عاجل .. أضرار كارثية تسببها إسفنجة المطبخ | وهذا الحل



إسفنجة المطبخ إسفنجة المطبخ



تعد إسفنجة المطبخ من الأدوات الأساسية الموجودة فى كل منزل لتنظيف الأوانى.. ولكن هل تعلم أنها قد تسبب أضرارا كارثية؟

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وفقا لما ذكره موقع “hintonmagazine” فإن إسفنجة المطبخ تسبب مشاكل صحية خطيرة عند استخدامها بالطرق التقليدية.نمو البكتيرياتتميز إسفنجة المطبخ بأنها رطبة ومسامية، ما يخلق بيئة مثالية لنمو البكتيريا ويوفر شكل الإسفنجة بزواياها العديدة أماكن اختباء واسعة للبكتيريا، أشهرها:الإشريكية القولونية (E. coli): ترتبط الإشريكية القولونية غالبًا بالتسمم الغذائي، ويمكن أن تسبب اضطرابات شديدة في الجهاز الهضمي وعادة ما يأتي التلوث في الإسفنج من عصائر اللحوم النيئة والتعامل غير السليم مع الطعام.السالمونيلا: سبب شائع آخر للأمراض المنقولة بالغذاء، يمكن أن تؤدي السالمونيلا إلى أعراض مثل الحمى والإسهال وتقلصات البطن ومثلها كمثل الإشريكية القولونية، يمكن أن تنتشر السالمونيلا من خلال ملامسة الدواجن واللحوم النيئة.المكورات العنقودية الذهبية: يمكن أن تسبب هذه البكتيريا التهابات جلدية وتسممًا غذائيًا، وهي مثيرة للقلق بشكل خاص لأنها يمكن أن تنتج سمومًا لا يتم تدميرها بالطهي.بكتيريابكتيرياالتلوث المتبادلإن استخدام نفس الإسفنجة لتنظيف أسطح متعددة يمكن أن يؤدي إلى انتشار البكتيريا في جميع أجزاء مطبخك وعلى سبيل المثال، مسح سطح الطاولة بعد تحضير الدجاج النيء ثم استخدام نفس الإسفنجة لتنظيف لوح التقطيع أو الأواني يمكن أن ينقل البكتيريا الضارة ويمكن أن يؤدي هذا التلوث المتبادل إلى أمراض منقولة بالغذاء عندما تنتقل البكتيريا إلى الأطعمة غير المطبوخة أو التي يلمسها شخص يأكلها.العفن والفطرياتكما أن البيئة الرطبة للإسفنجة تساعد على نمو العفن والفطريات ويمكن لهذه الكائنات الحية أن تنتج جراثيم ضارة عند استنشاقها، مما قد يسبب ردود فعل تحسسية ومشاكل في الجهاز التنفسي، كما تنتج بعض أنواع العفن سمومًا فطرية، والتي قد تكون ضارة بالصحة.البقايا الكيميائيةيمكن أن تمتص إسفنجة المطبخ بقايا المواد الكيميائية من منتجات التنظيف وتحتفظ بها وإذا لم يتم شطف هذه المواد الكيميائية جيدًا، فقد تنتقل إلى الأسطح وقد يتم تناولها، وهذا أمر مثير للقلق بشكل خاص مع المواد الكيميائية القاسية والمنظفات غير المخصصة للتلامس المباشر مع الطعام.الرائحةغالبًا ما تكون إسفنجة المطبخ ذات الرائحة الكريهة علامة على فرط نمو البكتيريا والرائحة نفسها، والتي تنتج عادةً عن تحلل المواد العضوية بواسطة البكتيريا، والأهم من ذلك، أنها تشير إلى مستوى عالٍ من التلوث ووجود بكتيريا ضارة محتملة.الأغشية الحيويةالأغشية الحيوية عبارة عن مستعمرات من البكتيريا تلتصق بالأسطح وتنتج طبقة واقية لزجة، وهذا يجعلها أكثر مقاومة لجهود التنظيف والتطهير ويمكن أن تتكون الأغشية الحيوية على الإسفنج وتساهم في بقاء البكتيريا الضارة، مما يجعل من الصعب القضاء عليها بأساليب التنظيف العادية.حلول لمخاطر إسفنجة المطبخنعرض لكم كيفية التخفيف من هذه المخاطر الخاصة باستخدام الإسفنجة.التطهير المنتظمالتطهير بالميكروويف: يمكن أن يؤدي ترطيب الإسفنجة وتسخينها بالميكروويف لمدة دقيقة إلى دقيقتين إلى القضاء على معظم البكتيريا، ومع ذلك يجب توخي الحذر لتجنب الحروق والتأكد من عدم احتواء الإسفنجة على معادن.أظهرت الدراسات أن التسخين بالميكروويف فعال للغاية في تقليل الحمل البكتيري، لكنه قد لا يقضي على جميع مسببات الأمراض.غسالة الأطباق: يمكن أيضًا تطهير الإسفنجة عن طريق وضعها في غسالة الأطباق مع دورة تجفيف ساخنة. يمكن لدرجات الحرارة العالية والمنظفات المستخدمة في غسالات الأطباق أن تقلل بشكل فعال من التلوث البكتيري.الاستبدالالاستبدال المتكرر: استبدل الإسفنجات بانتظام، كل أسبوع إلى أسبوعين على الأقل، أو قبل ذلك إذا أصبحت متسخة أو كريهة الرائحة بشكل مفرط ويضمن الاستبدال المنتظم عدم حصول البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة الأخرى على فرصة لتأسيس وجود دائم.أدوات التنظيف البديلةمناديل الأطباق أو المناشف: يمكن غسلها وتطهيرها بسهولة أكبر من الإسفنج ويمكن غسل الأقمشة والمناشف في درجات حرارة عالية، ما يؤدي إلى قتل البكتيريا وإزالة البقايا بفعالية.إسفنجات السيليكون: أقل مسامية من الإسفنجات التقليدية، ما يجعلها أكثر مقاومة لنمو البكتيريا ويمكن تنظيف إسفنجات السيليكون وتعقيمها بسهولة، ما يقلل من خطر التلوث البكتيري.الاستخدام الصحيحاستخدم إسفنجات منفصلة لمهام مختلفة: استخدم إسفنجات مختلفة لمهام تنظيف مختلفة لتجنب التلوث المتبادل و على سبيل المثال، استخدم إسفنجة واحدة مخصصة لغسل الأطباق وأخرى لتنظيف أسطح العمل.تجفيف الإسفنج جيدًا: بعد كل استخدام، اشطف الإسفنج جيدًا واتركه حتى يجف تمامًا والإسفنج الجاف أقل عرضة لتراكم البكتيريا والعفن.