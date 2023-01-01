تحذيرات مبكرة لأعراض داء السكري غير الواضحة

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنبّه أطباء في مستشفى خيمكي بمقاطعة موسكو إلى أعراض مبكرة تُشير إلى الإصابة بداء السكري، قد تمرّ مرور الكرام بدون اكتشافها، وتظهر هذه الأعراض بشكل غير واضح، ما يجعل استشارة الطبيب أمراً ضرورياً عند ظهورها، من الضروري فهم هذه العلامات الدالة للحدّ من مخاطر المضاعفات الخطيرة لمرض السكري، والتي تشمل عدم التئام الجروح، والاحتشاء العضلي للقلب، والجلطات الدماغية، والقصور الكلوي، وحتى التقرحات في الأطراف السفلية التي قد تتطلب البتر في النهاية. هذه المقالة تلقي الضوء على العلامات الغير واضحة لداء السكري والتدابير الوقائية لتجنب تطور المرض.

بالإضافة إلى الأعراض المبكرة المشار إليها، يؤكد الأطباء أن عوامل مختلفة يمكن أن تسهم في تطور داء السكري. من بين هذه العوامل، النمط الغذائي غير الصحي الذي يشمل الإفراط في تناول الحلويات والمعجنات والكحول، بالإضافة إلى المأكولات الغنية بالدهون المتحولة، كما يُشيرون إلى أن النمط الحياتي السيء والإجهاد المستمر قد يؤديان أيضًا إلى تفاقم المشكلة وتطور المرض.

ومن بين العوامل الخطرة أيضًا، السمنة، حيث يُقلل زيادة الوزن الزائد من حساسية خلايا الجسم للأنسولين، مما يزيد من احتمالية الإصابة بداء السكري، ولا يُغفل الأطباء دور الوراثة في تطور المرض، إذ إذا كان أحد الوالدين مصابًا بالسكري، فإن احتمال إصابة الطفل بالمرض يكون مرتفعًا، حيث يصل إلى 80%، بينما يصل إلى 100% في حالة إصابة كلا الوالدين.

مع اتباع نمط حياة صحي وتبني عادات غذائية سليمة، يُمكن تخفيف مخاطر تطور داء السكري لذا، يُنصح بالتخلص من الوزن الزائد، وتقليل محتوى السعرات الحرارية في الأطعمة بنسبة معينة، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، بالاعتماد على هذه الإجراءات الوقائية، يُمكن الحد من انتشار داء السكري والحفاظ على صحة الجسم وجودتها.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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