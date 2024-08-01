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تحذيرات عاجلة: سيول ورياح قوية تضرب السواحل

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صورة الخبر: سيول
سيول

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم، على البلاد، حيث يشهد نشاط للرياح على شواطئ مدن البحر المتوسط تحديدًا (بورسعيد - دمياط - الدقهلية - كفر الشيخ - الإسكندرية - مطروح)، ليتسبب في ارتفاع الأمواج من ( 1.5 : 2 متر ).

وناشدت هيئة الأرصاد المصطفين على هذه السواحل بشكل خاص وسواحل البحر المتوسط بشكل عام، بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء الأنشطة البحرية، بسبب ارتفاع الموج.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، يكون شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب السواحل الشمالية، حيث متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، هذا وقد شهد الطقس في ساعات الصباح الباكر شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
نشاط الرياح على مدن البحر المتوسط
إلى جانب تحذيرات نشاط الرياح على مدن البحر المتوسط، فإن الطقس اليوم، يشهد أيضا فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من ( حلايب وشلاتين -رأس بناس -أبوسمبل -أسوان - الوادي الجديد).

وحذرت هيئة الأرصاد، إنه خلال الفترة من الجمعة 02 أغسطس إلى الأربعاء 07 أغسطس، سوف تتعرض مناطق بالبلاد، إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا، قد تصل لحد السيول أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر يصاحب ذلك نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على بعض الطرق هناك.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والمحسوسة 39 درجة
السواحل الشمالية 32 للعظمى والمحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء 39 للعظمى والمحسوسة 41 درجة

شمال الصعيد 40 للعظمى والمحسوسة 42 درجة

جنوب الصعيد 43 للعظمى والمحسوسة 44 درجة

المصدر: elbalad

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