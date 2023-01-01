تحذيرات صادمة للعالم الهولندي من زلازل قوية بهذه الأماكن: مخاوف عارمة اليوم وغدا



العالم الهولندي فرانك هوجربيتس العالم الهولندي فرانك هوجربيتس



في تطور جديد.. أطلق العالم الهولندي فرانك هوجربيتس تحذيرات جديدة بشأن التوقعات الخاصة بالأيام القليلة المقبلة. وحذر هوجربيتس من حدوث اقتران كواكب خلال يومي 22 و23 مايو، والذي من المتوقع أن ينتج عنه نشاط زلزالي كبير.



نشاط زلزالي

وأعاد هوجربيتس نشر توقعاته لـ هندسة الكواكب في الفترة من 17 إلى 18 مايو، متوقعًا أن تؤدي إلى زلازل أقوى.



وبالفعل، تحققت هذه التوقعات حيث شهدت مدينة نابولي الإيطالية وتحديدًا منطقة كامبي فليجري، هزات أرضية متتالية وصلت إلى نحو 49 هزة خلال الساعات القليلة الماضية. وتعد هذه الهزات غير مسبوقة في إيطاليا وأدت إلى مشاهد من الذعر على سكان كامبي فليجري.

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يذكر أن هوجربيتس قد أثار القلق من قبل بتوقعاته المثيرة للجدل حول الظواهر الفلكية والنشاط الزلزالي، مما يجعل تحذيراته الحالية محل اهتمام وانتظار من قبل المتابعين.زلازل قوية محتملةحذر العالم الهولندي فرانك هوجربيتس من احتمال حدوث زلازل قوية في الأيام المقبلة. وفقًا لهوجربيتس، تستند تنبؤاته على نظريات تربط الكوارث الطبيعية بحركة الكواكب والنجوم.وحذر خاصةً من الأسبوع الأخير من شهر مايو الجاري، والذي يعتبره فترة حرجة من الناحية الفلكية. ومع ذلك، لم يتمكن هوجربيتس من تحديد موقع محتمل لهذه الزلازل القوية.وبالفعل، شهدت منطقة كامبي فليجري بجنوب إيطاليا قرب مدينة نابولي سلسلة من الهزات الأرضية القوية. وتم تسجيل هزة بقوة 4.4 درجات على عمق 2.5 كيلومتر، بالإضافة إلى هزة أخرى بقوة 3.5 درجة في نفس المنطقة.هزات أرضية متتاليةوأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين في إيطاليا بوقوع العديد من الهزات الأرضية المتتالية في منطقة كامبي فليجري. وبلغ عدد هذه الهزات 49 هزة ارتدادية. وأدت هذه الهزات إلى حدوث بعض التشققات في الأرض وانهيار بعض المنحدرات.وقامت بلدية مدينة لويجي مانتسوني بإغلاق المدارس اليوم الثلاثاء كإجراء احترازي. وتم فتح مراكز إيواء للسكان المتضررين والمذعورين، بما في ذلك إنشاء خيام في مواقف السيارات لاستقبالهم.وأشار المعهد إلى أن هذه السلسلة من الهزات الأرضية هي الأقوى التي شهدتها المنطقة خلال الأربعين عامًا الماضية.