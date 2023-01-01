تحذر «وزارة الصحة» من 5 أسباب شائعة قد تؤدي إلى الإصابة بالربو

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نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، على صفحتها الرسمية «الفيسبوك» بعض الأسباب الشائعة التي قد تؤدي إلى الإصابة بـ الربو .



وأضافت، أنه في حال ظهور تلك الأعراض، يجب استشارة الطبيب المختص لمعرفة العلاج المناسب لحالتك



مسببات الحساسية:

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وتشمل مسببات الحساسية الشائعة غبار المنزل ووبر الحيوانات الأليفة وحبوب اللقاح والعفن.التهابات الجهاز التنفسي:ويمكن أن تؤدي التهابات الجهاز التنفسي، مثل البرد والإنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية، إلى ظهور أعراض الربو لدى بعض الأطفال.ممارسة الرياضة:يمكن أن يؤدي ما يعرف باسم الربو الناجم عن ممارسة الرياضة إلى تفاقم الربو لدى الطفل أثناء أو بعد ممارسة التمارين الرياضية.المهيجات:يمكن أن تؤدي المهيجات، مثل الدخان والتلوث والروائح الكريهة، إلى ظهور أعراض الربو.تغيير المواسم:يصاب البعض بنزلات البرد عندما يتغير الطقس، مثل الهواء البارد أو الرطوبة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض الربو لدى بعض الأطفال.