تحذر «وزارة الصحة» من 5 أسباب شائعة قد تؤدي إلى الإصابة بالربو

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، على صفحتها الرسمية «الفيسبوك» بعض الأسباب الشائعة التي قد تؤدي إلى الإصابة بـ الربو .

وأضافت، أنه في حال ظهور تلك الأعراض، يجب استشارة الطبيب المختص لمعرفة العلاج المناسب لحالتك

مسببات الحساسية:

وتشمل مسببات الحساسية الشائعة غبار المنزل ووبر الحيوانات الأليفة وحبوب اللقاح والعفن.

التهابات الجهاز التنفسي:

ويمكن أن تؤدي التهابات الجهاز التنفسي، مثل البرد والإنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية، إلى ظهور أعراض الربو لدى بعض الأطفال.

ممارسة الرياضة:
يمكن أن يؤدي ما يعرف باسم الربو الناجم عن ممارسة الرياضة إلى تفاقم الربو لدى الطفل أثناء أو بعد ممارسة التمارين الرياضية.

المهيجات:

يمكن أن تؤدي المهيجات، مثل الدخان والتلوث والروائح الكريهة، إلى ظهور أعراض الربو.

تغيير المواسم:

يصاب البعض بنزلات البرد عندما يتغير الطقس، مثل الهواء البارد أو الرطوبة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض الربو لدى بعض الأطفال.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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