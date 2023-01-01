تحديث Android AICore لـ Gemini Nano يصل إلى هاتف Pixel 8

كما علمنا في شهر مارس، سيأتي Gemini Nano إلى هاتف Pixel 8و Pixel 8a. وقبل التوفر الرسمي، سيتم طرح تحديث Android AICore.
في وقت سابق من اليوم، ظهر تحديث لنظام Android AICore على متجر Play لجهاز Pixel 8: الإصدار0.release.pixel8.636144055.
بعد التحديث، ستظهر إعدادات AICore” في خيارات المطور > تصحيح الأخطاء. تتيح لك هذه الصفحة “تمكين ميزات GenAl على الجهاز: تمكين ميزات GenAl التي سيتم تشغيلها من خلال AlCore، باستخدام Gemini.
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