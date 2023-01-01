تحديث Android AICore لـ Gemini Nano يصل إلى هاتف Pixel 8



Pixel 8 Pixel 8

كما علمنا في شهر مارس، سيأتي Gemini Nano إلى هاتف Pixel 8و Pixel 8a. وقبل التوفر الرسمي، سيتم طرح تحديث Android AICore.



في وقت سابق من اليوم، ظهر تحديث لنظام Android AICore على متجر Play لجهاز Pixel 8: الإصدار0.release.pixel8.636144055.



بعد التحديث، ستظهر إعدادات AICore” في خيارات المطور > تصحيح الأخطاء. تتيح لك هذه الصفحة “تمكين ميزات GenAl على الجهاز: تمكين ميزات GenAl التي سيتم تشغيلها من خلال AlCore، باستخدام Gemini.

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من المفترض أن يبدأ ذلك عملية تنزيل نموذج Gemini Nano الكبير. ولا يبدأ الأمر على الفور، حيث كانت النصيحة السابقة هي شحن هاتفك طوال الليل أثناء اتصاله بشبكة Wi-Fi. وفي الوقت نفسه، قد تكون هناك حاجة إلى تحديثات أخرى للتطبيق لتشغيل الوظائف الفعلية.يتم إيقاف تشغيله افتراضيًا، مع معاينة جوجل في شهر مارس حيث سيتمكن Pixel 8 من الوصول إليه كمعاينة للمطور. ونظرًا لأن هاتف Pixel 8a يحتوي على نفس شريحة Tensor G3، فإنه يحصل أيضًا على هذا الخيار.للمقارنة، إليك ما تبدو عليه هذه الصفحة على Pixel 8 Pro: