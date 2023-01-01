تحديث Android يحمل لهاتفك ميزات آيفون.. استكشفها الآن

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أعلنت جوجل مؤخرًا، عن تحديث جديد لنظام التشغيل أندرويد، والذي يُقدم مجموعة من الميزات الجديدة التي تُغيّر طريقة استخدامك للهاتف، وتشبه إلى حد كبير تلك الميزات التي تاتي على نظام التشغيل IOS لهواتف آيفون.



وبحسب موقع "ذا صن" البريطاني، تشمل أهم ميزات التحديث ما يلي:



- تحرير الرسائل النصية:

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يُمكنك الآن تحرير الرسائل النصية المرسلة بعد إرسالها، ممّا يُتيح لك تصحيح أي أخطاء أو إضافة معلومات إضافية.- اتصال أسهل بنقاط الاتصال اللاسلكية:لم يعد عليك البحث عن كلمة المرور لشبكة Wi-Fi، حيث يُمكنك الآن الاتصال بالشبكات اللاسلكية ببساطة عن طريق النقر على اسم نقطة الاتصال في قائمة Wi-Fi.- تحكمات ذكية في المنزل:يُمكنك الآن التحكم في أجهزتك المنزلية الذكية، مثل المصابيح وأجهزة ?????????? من هاتفك، ممّا يُتيح لك التحكم في منزلك بسهولة أكبر.- ملصقات إيموجي:يُمكنك الآن إنشاء مجموعات من ملصقات الإيموجي المفضلة لديك لإرسالها في الرسائل النصية، ممّا يضيف لمسة شخصية على تواصلاتك.- ترقيات ساعة Wear OS الذكية:حصلت ساعة Wear OS الذكية على العديد من الترقيات، بما في ذلك القدرة على استخدام الساعة ك مفتاح للسيارة، ممّا يُتيح لك فتح سيارتك بدون الحاجة إلى حمل مفتاحك معك.وبالإضافة إلى هذه الميزات، يُقدم التحديث الجديد العديد من التحسينات الأخرى، مثل تحسينات الأداء، وزيادة الأمان لبياناتك وحساباتك الشخصية.