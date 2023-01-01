تحديث واتساب يجلب رسائل صوتية أطول في تحديثات الحالة

رصد موقع “WABetaInfo” تحسينات في ميزة الرسائل الصوتية في تطبيق الواتس اب، حيث تصل مدة التسجيل في الرسائل الصوتية في تحديث الحالة إلى دقيقة كاملة.
يعمل تطبيق WhatsApp على إختبار العديد من المميزات الجديدة، إلا أن بعض من هذه المميزات ينتهي في المرحلة التجريبية بينما ينتقل البعض الأخر للإصدار الثابت من التطبيق.
ومن بين المميزات التي تخضع للعديد من الإختبارات ميزة الرسائل الصوتية في تحديثات الحالة، والتي حصلت على تحديث في بداية هذا العام إلى فترة أطول لمدة 30 ثانية.
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