تحديث واتساب يجلب رسائل صوتية أطول في تحديثات الحالة

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صورة الخبر: واتساب
واتساب

رصد موقع “WABetaInfo” تحسينات في ميزة الرسائل الصوتية في تطبيق الواتس اب، حيث تصل مدة التسجيل في الرسائل الصوتية في تحديث الحالة إلى دقيقة كاملة.

يعمل تطبيق WhatsApp على إختبار العديد من المميزات الجديدة، إلا أن بعض من هذه المميزات ينتهي في المرحلة التجريبية بينما ينتقل البعض الأخر للإصدار الثابت من التطبيق.

ومن بين المميزات التي تخضع للعديد من الإختبارات ميزة الرسائل الصوتية في تحديثات الحالة، والتي حصلت على تحديث في بداية هذا العام إلى فترة أطول لمدة 30 ثانية.

من جانب أخر إكتشف موقع “WABetaInfo” تحسينات جديدة في ميزة التسجيل الصوتي، التي تدعم الآن تسجيل صوتي يصل إلى دقيقة كاملة في تحديثات الحالة.

ومن المقرر أن يتم طرح هذا التحديث للميزة في إصدارات التطبيق على نظامي iOS والأندوريد، إلا أن الحصول على هذه الميزة يتطلب تثبيت التحديث يدوياً عبر متجر App Store أو Google Play Store في الوقت الحالي، حيث لن يظهر التحديث لجميع المستخدمين في نفس الوقت.

المصدر: unlimit-tech

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