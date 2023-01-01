تحديث هام: لا صحة لإلغاء إجازة السبت ونظام الفترتين في جميع المدارس



شادي زلطة شادي زلطة

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة، بعد إنتشار أنباء تزعم تطبيق قرارات نهائية صادرة من الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ، بـ إلغاء إجازة السبت في المدارس ، وتطبيق نظام الفترة الصباحية والمسائية في المدارس خلال العام الدراسي الجديد ، لحل أزمة ارتفاع كثافات الفصول في المدارس .

قد يعجبك أيضا...

ومن جانبه .. قال شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لم يصدر أي قرارات بشأن إلغاء إجازة السبت في المدارس ، وتطبيق نظام الفترة الصباحية والمسائية في المدارس خلال العام الدراسي الجديد.وأضاف المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد : أن مقترح إلغاء إجازة السبت في المدارس ، وتطبيق نظام الفترة الصباحية والمسائية في المدارس خلال العام الدراسي الجديد ، يأتي ضمن مقترحات قدمتها بعض المديريات والإدارات التعليمية إلى وزير التربية والتعليم خلال لقاءاته وجولاته التي يقوم بها بشكل شبه يومي في مختلف المحافظات .متحدث التعليم لـ صدى البلد : جميع المقترحات مازالت محل دراسةوأشار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن هناك العديد من المقترحات الأخرى المقدمة من مختلف الإدارات التعليمية بما يتناسب مع طبيعة كل ادارة، مشددا على أن جميع المقترحات مازالت محل دراسة ولم يصدر وزير التربية والتعليم أي قرار رسمي بشأنها.كما شدد المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، حريص على مواصلة عقد لقاءات موسعة مع مختلف قيادات التعليم بمختلف محافظات الجمهورية ، لوضع الآليات الواقعية المناسبة لمواجهة التحديات التي تواجه منظومة التعليم.وأكد المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تواجه أربعة تحديات رئيسية تعمل على حلها قبل بداية العام الدراسي المقبل بالتعاون مع مسئولي العملية التعليمية في المحافظات، وهي الكثافة الطلابية، والعجز في أعداد المعلمين، وجذب الطلاب للمدارس، ونظام الدراسة بمرحلة الثانوية العامة.وأوضح المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يحرص على تطبيق حلول عملية سريعة التنفيذ مع بداية العام الدراسي المقبل.