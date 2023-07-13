تحديث هام حول امتحانات الثانوية العامة 2024

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة 2024، ستكون بنظام الكتاب المفتوح open book، مشيرًا إلى أن الطالب يكتب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.
وأضاف حجازي خلال تصريحات صحفية له، أن الأسئلة ستكون متزنة وبعيدة عن التعقيد والألغاز، وستكون واضحة في صياغتها، مشيرًا إلى أن أسئلة الاختيار من متعدد لكل سؤال 4 بدائل يتم اختيار واحد فقط منها.
موعد امتحانات الثانوية العامة 2024
وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأمر بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث أكدت على انطلاق الامتحانات يوم الاثنين 10 يونيو 2024.
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