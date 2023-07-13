تحديث هام حول امتحانات الثانوية العامة 2024



الدكتور رضا حجازي الدكتور رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة 2024، ستكون بنظام الكتاب المفتوح open book، مشيرًا إلى أن الطالب يكتب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.



وأضاف حجازي خلال تصريحات صحفية له، أن الأسئلة ستكون متزنة وبعيدة عن التعقيد والألغاز، وستكون واضحة في صياغتها، مشيرًا إلى أن أسئلة الاختيار من متعدد لكل سؤال 4 بدائل يتم اختيار واحد فقط منها.



موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأمر بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث أكدت على انطلاق الامتحانات يوم الاثنين 10 يونيو 2024.

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وأوضحت وزارة التعليم، أنه بالنسبة لـ موعد امتحانات الثانوية العامة 2024، فإنه من المقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو في المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، أما المواد المضافة للمجموع سوف تبدأ يوم 22 يونيو بمادة اللغة العربية.وكانت وزارة التعليم، قد شكلت لجنة مركزية بديوان عام الوزارة، بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الفترة من 13/7/2023 وحتى 4/10/2023 برئاسة خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، لفحص كافة طلبات تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي، حيث تم رفض 7551 طلب تحويل لطلاب الثانوية العامة.