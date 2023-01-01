تحديث جديد من X يطال "علامات الإعجاب" .. والسبب "سلوك المستخدمين الخاطئ"

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أكدت شركة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقاً) أنها ستتوقف عن إظهار الإعجابات العامة على صفحات المستخدمين، ومنذ أن استحوذ ايلون ماسك على هذه المنصة، ظهر بشكل رئيسي في الأخبار بسبب تغييره، وقد تم تأكيد هذا التغيير بواسطة Haofei Wang، مدير الهندسة في X، وستعني إزالة الإعجابات أن المستخدمين لن يتمكنوا بعد الآن من رؤية المنشورات التي أعجب بها المستخدمون الآخرون.



وقال في تدوينة رداً على إحدى وسائل الإعلام الأخرى: “نعم، نحن نجعل الإعجابات خاصة”، وقال وانغ إن سبب هذا التغيير هو أن إعجابات المستخدمين تشجع على سلوك خاطئ وغير عادي، وأضاف أن التغيير سيتيح للمستخدم الإعجاب بما يريده بالفعل دون القلق بشأن من قد يراه.



وتوجه كبير مهندسي البرمجيات إنريكي باراغان أيضًا إلى X، وذكر أن هذا لن يؤثر على الإعجابات على منشور الشخص، وسيظل المستخدمون قادرين على رؤية من يسجل إعجابه بمشاركاتهم وكذلك عدد المشاركات والردود والميزات الأخرى، الهدف الرئيسي من هذا التغيير هو إخفاء الملفات الشخصية التي أعجبت بمنشور شخص آخر، بشكل رئيسي، ستختفي علامة التبويب "أعجبني" في الملف الشخصي.

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في الوقت الحالي، يتوفر للمستخدمين خيار إخفاء هذه الميزة بأنفسهم، لكن X يضع خططًا للتخلص منها بالكامل.إذا تم ذلك، فسيكون هذا هو التغيير بعد سيطرة X بالكامل على تويتر، وفي الشهر الماضي، أعلن Musk أيضًا أن X ستفرض قريبًا رسومًا على المستخدمين الجدد مقابل استخدام الميزات الأساسية، بما في ذلك النشر أو الإعجاب أو وضع إشارة مرجعية أو حتى إعادة النشر.وقال إن الاشتراك سيكون فقط “رسومًا بسيطة” قدرها دولار واحد سنويًا، وفي الوقت الحالي، اختبر ماسك هذه الميزة بالفعل في نيوزيلندا والفلبين، لكنه يخطط لنشرها عالميًا.