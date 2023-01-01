تحديث جديد من ‏Apple يسمح بإرسال رسائل نصية إلى هواتف أندرويد

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أعلنت شركة أبل أخيرًا عن دعم RCS لأجهزة آيفون، مما يمنح العملاء ثماني ميزات جديدة عند إرسال رسائل نصية إلى الأصدقاء الذين يمتلكون أندرويد.



وفي أكتوبر من العام الماضي، أصدرت شركة أبل نشرة مفاجئة مفادها أن دعم RCS سيأتي إلى أجهزة آيفون في وقت ما من عام 2024.



سيؤدي هذا بشكل أساسي إلى جعل الرسائل النصية من iPhone إلى Android تشبه إلى حد كبير الرسائل النصية من iPhone إلى iPhone عبر iMessage.

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تم إعداد دعم RCS لجلب ثماني ميزات على غرار iMessage إلى النصوص بين مستخدمي iPhone وAndroid، بما في ذلك:- صور ومقاطع فيديو عالية الدقة- رسائل صوتية- مؤشرات الكتابة- قراءة الإيصالات- مراسلة Wi-Fi بين أجهزة iPhone وAndroid- تحسين الدردشات الجماعية، بما في ذلك قدرة مستخدمي iPhone على مغادرة محادثة تتضمن مستخدمي Android- تحسين التشفير مقارنة بالرسائل النصية القصيرة- مشاركة الموقع مع الأشخاص داخل سلاسل الرسائل النصية- ستؤدي القدرة على إرسال الرسائل عبر شبكة Wi-Fi إلى توفير أموال مالكي iPhone أثناء السفر.- وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى تقليل الإزعاج الناتج عن استخدام تطبيقات الوسائط الاجتماعية مثل WhatsApp وFacebook للوصول إلى أصدقاء مالكي Android أثناء تواجدهم بالخارج.- هذه الميزات متاحة بالفعل لرسائل iMessages ذات الفقاعة الزرقاء في المحادثات من iPhone إلى iPhone.ومع ذلك، فهي غير متاحة عند إرسال رسائل نصية إلى أجهزة أندرويد من جهاز آيفون.ولقد دعم أندرويد خدمة RCS لأكثر من عقد من الزمن.تأثيرات النصهناك أيضًا تأثيرات نصية جديدة في الطريق، مما يسمح لمالكي آيفون بالتركيز على النصوص أو إضفاء الحيوية على الرموز التعبيرية من خلال حركات جديدة.على عكس الرسوم المتحركة التي تعرض قصاصات الورق على شاشتك أو تجعل فقاعة الرسالة بأكملها تتضاعف ويمكن وضع تأثيرات النص على كلمات محددة في الرسالة.وسيتمكن مالكو آيفون من إثارة الكلمات والرموز التعبيرية والاهتزاز في iMessage.