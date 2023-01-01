تحديث جديد لهاتف اوبو Find X7 Ultra يجلب نمط تصوير بدقة 25 ميجا بيكسل

أعلنت شركة Oppo عن دقع تحديث جديد لهاتف Find X7 Ultra تجلب من خلاله ترقية للكاميرة التي تدعم الآن نمط تصوير بدقة 25 ميجا بيكسل.
انطلق التحديث الجديد لهاتف Find X7 Ultra بالإصدار رقم “PHY110_14.0.1.628(CN01“، والذي يأتي ببعض التحسينات المعتادة في الهواتف الذكية مع ميزة جديدة في الكاميرة.
وتقدم Oppo هذا التحديث بتحسينات في سرعة إستجابة النظام، وتصحيح لبرمجيات الحماية وإستقرار النظام.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!