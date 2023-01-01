تحديث جديد لهاتف اوبو Find X7 Ultra يجلب نمط تصوير بدقة 25 ميجا بيكسل

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صورة الخبر: Find X7 Ultra
Find X7 Ultra

أعلنت شركة Oppo عن دقع تحديث جديد لهاتف Find X7 Ultra تجلب من خلاله ترقية للكاميرة التي تدعم الآن نمط تصوير بدقة 25 ميجا بيكسل.

انطلق التحديث الجديد لهاتف Find X7 Ultra بالإصدار رقم “PHY110_14.0.1.628(CN01“، والذي يأتي ببعض التحسينات المعتادة في الهواتف الذكية مع ميزة جديدة في الكاميرة.

وتقدم Oppo هذا التحديث بتحسينات في سرعة إستجابة النظام، وتصحيح لبرمجيات الحماية وإستقرار النظام.

كما يجلب هذا التحديث نمط تصوير بدقة 25 ميجا بيكسل والذي يتوفر إفتراضياً في تطبيق الكاميرة الآن، ويدعم الهاتف إلتقاط صور ثابتة بدقة 12.5 ميجا بيكسل، وذلك بإستخدام الكاميرة الرئيسية المميزة بدقة 50 ميجا بيكسل والتي تأتي بتقنية “Quad-Bayer”.

ويضيف نمط التصوير الجديد بدقة 25 ميجا بيكسل إختيار جديد للمسخدمين، وهو إختيار متوسط بين إلتقاط صور بدقة كاملة 50 ميجا بيكسل وبين دقة 12.5 ميجا بيكسل.

المصدر: بوابه المتميز

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