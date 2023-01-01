تحديث جديد لـ Pixel Camera يرفع مستوى التصوير الفوتوغرافي

وفرت جوجل بعض التحديثات لشهر يونيو لهواتف بيكسل، مثل Gemini Nano، ومسجل Pixel الأكثر روعة، وتحسينات على تطبيق Pixel Camera، حيث تم إصدار Pixel Features Drop منذ بضعة أيام، ولكن الآن حصل المستخدمون على ترقيات الكاميرا، كما رصده موقع 9to5Google.
ويبدو أن التحديث لم يتم طرحه لجميع المستخدمين حتى الآن، وستحتاج إلى الانتظار حتى تقوم جوجل بتشغيل التحديث على جانب الخادم، حيث يجلب التحديث تحسينات مفيدة جدًا لتطبيق الكاميرا، وباستخدام هذا التحديث، يمكنك تحديد عدسة يدويًا (على هواتف Pixel ذات العلامة التجارية Pro وPixel Fold).
ويمنحك هذا الخيار مزيدًا من التحكم في الطريقة التي تريد أن تظهر بها صورتك، ويمكنك الاختيار من بين UW وW وT كخيارات - على التوالي، فائقة الاتساع والواسعة والمقربة.
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