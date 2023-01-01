تحديث أندرويد التالي لـ جوجل tv قد يجلب ميزة “Find my Remote” إلى المزيد من الأجهزة

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مع حدث Google I/O الأسبوع الماضي، يبدو ان توفر Android TV 14 قد اقترب خطوة واحدة من الظهور فعليًا على الأجهزة.



يوجد في التحديث، كما رصدته Android Authority، إشارة إلى ميزة “Find my Remote” الجديدة.



تقول السلاسل الموجودة في Android TV 14 مع Google TV: “عند تمكين ميزة “العثور على جهاز التحكم عن بُعد“، يمكنك تشغيل صوت لتحديد موقع جهاز التحكم عن بُعد الخاص بـ Google TV إذا كان في غير مكانه“.

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يوجد زر على Google TV يمكنك الضغط عليه لتشغيل صوت على جهاز التحكم عن بُعد لمدة 30 ثانية. يعمل هذا فقط مع أجهزة التحكم عن بعد المدعومة من Google TV. لإيقاف الصوت، اضغط على أي زر بجهاز التحكم عن بعد.ونظرًا لأن هذا مدمج في Android TV 14، فهذا يعني أن أجهزة Google TV المستقبلية ستكون قادرة على دمج “Find my Remote” بسهولة على افتراض أن جهاز التحكم عن بعد المضمن يحتوي على الأجهزة المطلوبة.على وجه التحديد، سيحتاج جهاز التحكم عن بعد إلى نوع من السماعات لإصدار صوت عند الضغط على الزر الذي يقوم بتشغيل “Find my Remote”. وتقول جوجل إن الزر سيكون موجودًا على الجهاز نفسه.