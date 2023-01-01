تحدد iQOO يوم 21 من أغسطس لكشف النقاب عن سماعة iQOO 1e اللاسلكية



iQOO 1e iQOO 1e

شاركت iQOO إعلان تشويقي على منصة X اليوم أكدت من خلاله على خططها لكشف النقاب عن سماعة iQOO 1e اللاسلكية في حدث يعقد في 21 من أغسطس.

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أكدت iQOO في تفاصيل نشرت الأسبوع الماضي على تطوير أول سماعة لاسلكية من العلامة التجارية، والمقرر إطلاقها هذا الشهر.وفي أحدث إعلان تشويقي نشرت الشركة تفاصيل جديدة حول موعد محدد لإطلاق سماعة iQOO 1e اللاسلكية، مع صور رسمية توضح تصميم هذا الإصدار.ويؤكد الإعلان التشويقي على أن سماعة iQOO 1e تأتي بميزة إلغاء الضوضاء، كما يصل عمر البطارية في هذا الإصدار إلى 42 ساعة من التشغيل مع الحافظة.أيضاً تظهر السماعة اللاسلكية في الإعلان التشويقي بتصميم يجمع بين ألوان الأصفر والأسود، ومن المتوقع أن تتوفر السماعة بمزيد من الإختيارات في الألوان.يذكر أن iQOO تخطط للكشف عن هواتف iQOO Z9s وiQOO Z9s Pro في الحدث المقرر عقده في 21 من أغسطس، على أن تدعم الشركة هذه الإصدارات برقاقات Dimensity 7300 وSnapdragon 7 Gen 3.