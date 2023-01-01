تحتضن الصين 3.92 مليون قاعدة لتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، ارتفاع عدد محطات تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس في الصين إلى نحو 3.92 مليون قاعدة بنهاية يونيو من العام الجاري.ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - عن بيانات الوزارة، اليوم الأربعاء، أن هذا الرقم يمثل زيادة صافية قدرها 540 ألف محطة مقارنة بنهاية العام الماضي، ويشكل 33 % من إجمالي عدد المحطات القاعدية للهاتف المحمول على مستوى البلاد، كما ارتفع عدد مستخدمي الهاتف المحمول بتكنولوجيا الجيل الخامس في البلاد بمقدار 105 ملايين مشترك عن نهاية العام الماضي، ليصل إلى 927 مليونًا حتى نهاية يونيو الماضي.
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