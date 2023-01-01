تجنب هذه الأطعمة والمشروبات في الصيف لتفادي الحر والجفاف

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مع عودة فصل الصيف بكل حرارته الشديدة، يصبح من الصعب علينا التكيف مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، ورغم أننا لا نستطيع خفض درجة حرارة الطقس، إلا أننا يمكننا تحسين حالتنا الصحية من خلال تعديل عاداتنا الغذائية.

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إليك بعض الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها خلال فصل الصيف لضمان صحتك وراحتك:المشروبات الساخنةالعديد منا يبدأ يومه بفنجان من القهوة أو كوب من الشاي، وهذه العادة يمكن أن تمنحك طاقة إضافية، لكن تناول المشروبات الساخنة بانتظام خلال الصيف يمكن أن يؤدي إلى زيادة حرارة الجسم وجفافه، لذا يُفضل استبدالها بالشاي الأخضر المنعش أو القهوة المثلجة التي تساعدك على البقاء منتعشًا خلال فصل الصيف.الأطعمة الدهنيةالأطعمة الدهنية والمقلية، مثل الوجبات السريعة، ليست فقط غير صحية على مدار السنة، بل قد تكون أكثر ضررًا خلال فصل الصيف، هذه الأطعمة يمكن أن تزيد من حرارة الجسم وتضعف جهاز المناعة، مما يجعلها خيارًا غير مناسب في الأيام الحارة.الفواكه الجافةرغم أن الفواكه الجافة مثل التمر والزبيب والمشمش غنية بالعناصر الغذائية، إلا أنه يُفضل تقليل استهلاكها خلال الصيف، فالفواكه الجافة يمكن أن ترفع حرارة الجسم وتزيد من شعورك بالإرهاق والتهيج في الطقس الحار.باتباعك لهذه النصائح البسيطة، يمكنك الحفاظ على صحتك وسعادتك خلال فصل الصيف، واستقبال الموسم بأفضل شكل ممكن.