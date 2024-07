تجلب Red Magic مزايا ألعاب الذكاء الاصطناعي إلى هواتفها

Red Magic Red Magic

أطلقت العلامة التجارية Red Magic هواتف الألعاب الرائدة الحديثة 9S Pro و 9S Pro Plus خلفًا لنماذج 9 Pro و 9 Pro Plus التي طرحتها العلامة التجارية في العام الماضي.



ويعمل الهاتفان بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 مع وحدة معالجة الرسومات Adreno 750، ويوفران ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X قدرها 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت أو 24 جيجابايت مع 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 4.0.



وزودت Red Magic الأجهزة بشاشة مستطيلة دون زوايا مستديرة من نوع OLED بقياس قدره 6.8 بوصات وبدقة قدرها 2480×1116 بكسلًا مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا وعمق ألوان قدره 10 بت وتغطية مجموعة الألوان DCI-P3 بمقدار 100 في المئة وذروة سطوع تصل إلى 1600 شمعة في المتر المربع.

قد يعجبك أيضا...

ويوجد في الجهة الخلفية كاميرا ثلاثية بعدسة أساسية بمستشعر GN5 من سامسونج بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجابكسل بزاوية رؤية قدرها 120 درجة مع مستشعر JN1 من سامسونج مع عدسة ماكرو بدقة قدرها 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل تحت الشاشة.ويتميز كل من 9S Pro و 9S Pro Plus بنظام التبريد المتقدم ICE 13.5 المتضمن حجرة بخار أحادية الطبقة بمساحة قدرها 10182 ملم مربع، وهلام تبريد جديد للصقيع لتقليل المقاومة الحرارية وخفض درجة الحرارة الأساسية إلى 19.5 درجة مئوية.ويوجد محرك توربيني عالي السرعة مطور بسرعة قدرها 22000 دورة في الدقيقة ويعمل بصمت تقريبًا عند مقدار 4 ديسيبل فقط.ويستمد هاتف 9S Pro الطاقة من بطارية بسعة قدرها 6500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 80 واطًا، في حين يستمد هاتف 9S Pro Plus الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 165 واطًا، إلى جانب وجود مستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة.ويحتوي الجهازان أيضًا مصابيح RGB مخصصة، وخضعت ميزة Game Space ضمن سلسلة Red Magic 9S Pro لترقيات وتحسينات واسعة النطاق مع تكامل مزايا الألعاب الجديدة ومزايا الذكاء الاصطناعي المدعومة بنظام التشغيل Red Magic 9.5.وتوفر ميزة Smart Navigator توصيات في الوقت الفعلي بخصوص الموضوعات الشائعة المتعلقة باللعبة والقدرة على استخدام الإدخال الصوتي للاستفسارات السريعة. ويسمح تكامل AI Trigger بتخصيص ظروف التشغيل وفقًا لعادات لعب المستخدم، مما يتيح التعرف التلقائي السلس.وسخرت Red Magic تقنية تعرف الصوت لتعرف الشعارات الصوتية تلقائيًا واستخدامها عبر الخريطة المصغرة، مما يوفر المساعدة في اتخاذ القرار داخل اللعبة.وعلاوة على ذلك، تتيح ميزة Moments التقاط لقطات الشاشة والمقاطع وتحريرها تلقائيًا، إلى جانب التسجيل التلقائي وتحويل اللقطات البارزة داخل اللعبة إلى صور لأجواء اللعبة.وتوفر الآن مزايا الذكاء الاصطناعي التفاعلية المحدثة Red Magic AI إمكانات التنبيه الصوتي وإعدادات التنبيه والانتقال الدوري لشاشة الفيديو إلى خريطة ذات طابع خاص بالألعاب.وعلاوة على ذلك، يوفر تكامل الذكاء الاصطناعي تعرف المشهد المحسّن، مما يؤدي إلى زيادة قدرها 30 في المئة في دقة وظيفة التشغيل المصاحبة.ويمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي تذكير المستخدمين باستخدام جميع الرصاصات، مما يوفر إرشادات قيمة في اللعبة.وبالإضافة إلى ذلك، تشمل مزايا الذكاء الاصطناعي في هاتفي 9S Pro و 9S Pro Plus صور الذكاء الاصطناعي، وتكبير الصور بالذكاء الاصطناعي، وخلفيات الذكاء الاصطناعي، ومساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي، ودعم ملخص الذكاء الاصطناعي، وتوصيات محتوى الذكاء الاصطناعي، وتعرف الشاشة، والبحث بالذكاء الاصطناعي، والمساعدين الصوتيين بالذكاء الاصطناعي.ويتوفر هاتف 9S Pro بإصدار Dark Knight و White Knight بسعر قدره 660 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 715 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت.في حين يتوفر هاتف 9S Pro بإصدار Transparent Silver Deuterium و Transparent Dark Knight بسعر قدره 290 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 745 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت.ويأتي هاتف 9S Pro Plus بإصدار DarkKnight و White Knight بسعر قدره 800 دولار لنسخة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت.في حين يأتي هاتف 9S Pro Plus بإصدار Transparent Silver Deuterium و Transparent Dark Knight بسعر قدره 825 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت، و 970 دولارًا لنسخة 24 جيجابايت + 1 تيرابايت.