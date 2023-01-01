تجرف المياه سمكة عملاقة ونادرة في ولاية أمريكية

جرفت المياه سمكة كبيرة من فصيلة أسماك الشمس يعتقد أنها نادرة على شاطئ ولاية أوريجون الأمريكية المطلة على المحيط الهادئ شمال غربي البلاد، حسبما أفادت حديقة أسماك "سي سايد".
وذكر باحث نيوزيلندي، كان أول من وصف نوع السمكة في 2017، اعتمادا على الصور أنها من فصيلة "مولا تيكتا". ويبلغ طول السمكة نحو 2.2 متر.
وبحسب حديقة الأسماك، جرفت المياه السمكة على شاطئ جيرهارت شمال حديقة أسماك "سي سايد" يوم الاثنين الماضي.
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