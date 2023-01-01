تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين: خطوات سهلة من المنزل!

آخر الأخباراخبار مصر › تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين: خطوات سهلة من المنزل!

صورة الخبر: بطاقة الرقم القومي
بطاقة الرقم القومي

سيطرت على محركات البحث «جوجل» بعد أن أعلنت وزارة الداخلية عن استخراج وتجديد البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد والقيد العائلي عبر بوابة مصر الرقمية، وكذلك جميع المستندات الرسمية عبر الإنترنت بخطوات بسيطة في القاهرة جميع المحافظات.

وتتيح وزارة الداخلية للمواطنين فرصة تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات تجديد البطاقة أونلاين، والتي جاءت كالتالي: 





 - يدخل الراغب في تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية من هنـا.https://moi.gov.eg/?fbclid=IwAR33wAhdXGT170HS1tCWm9pzmBhAmfm03Axk99H6Qpw--ffAk_Oj1cMyO-k

- وبعد ذلك يتم اختيار خدمات الأحوال المدنية الموجودة ضمن عدد من الخدمات الأخرى في منتصف الصفحة الرئيسية، ثم يختار بعدها الخدمات الرئيسية.
- ثم يُدخل الراغب في تجديد البطاقة البريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصة به عبر موقع وزارة الداخلية.

- ثم يتم اختيار أيقونة «بطاقة رقم قومي» الموجودة بين خدمات الأحوال المدنية الأخرى.

- وفي النهاية يتم الضغط على بدء الخدمة، ثم يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة لتجديد بطاقة الرقم القومي.

المصدر: vetogate

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين: خطوات سهلة من المنزل!

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
5454

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم