تجبر أزمة مالية شركة طيران هندية على تسيير رحلات دون ركاب

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في تطور غير معتاد، وجدت شركة الطيران الهندية "سبايس جيت" نفسها مضطرة لتسيير رحلات جوية من دون ركاب بعد أن رفض مطار دبي السماح لركابها بالتسجبل والمغادرة، هذه الأزمة تأتي في وقت تواجه فيه الشركة سلسلة من التحديات المالية والإدارية، مما أثار القلق في قطاع الطيران المدني الهندي.

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كشفت مصادر في قطاع الطيران المدني الهندي عن أزمة جديدة تواجه شركة "سبايس جيت"، تمثلت في رفض سلطات مطار دبي السماح لركاب الشركة بالتسجبل والمغادرة، السبب وراء هذا الإجراء كان عدم تسديد الشركة مستحقات مالية متأخرة لصالح المطار، نتيجة لهذا، اضطرت الشركة إلى تسيير رحلاتها الجوية دون ركاب، مما أضاف هذه المشكلة إلى قائمة طويلة من الأزمات التي تعاني منها الشركة.ووفقًا لما نقلته صحيفة "هندو"، فإن هذا التطور يأتي في وقت حساس بالنسبة للشركة، التي كانت قد أعلنت مؤخرًا عن تسوية مالية مع مطار "مومباي"، بعد أن واجهت تهديدات بحدوث "اضطرابات مؤقتة" في عملياتها، هذه الأزمة دفعت وزارة الطيران المدني الهندية إلى مراقبة الوضع عن كثب.في سياق متصل، أشار تقرير صادر عن مؤسسة "أو إيه جي" الدولية إلى أن مطار دبي الدولي حافظ على تصدره للتصنيف العالمي من حيث السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية في شهر يوليو الماضي، بزيادة قدرها 200 ألف مقعد مقارنة بالعام السابق.وتستمر هذه الطفرة في ظل توسع شركات الطيران المحلية واستقطاب شركات طيران جديدة، مما يعزز مكانة مطار دبي على الساحة الدولية.في حين يواصل مطار دبي نموه الملحوظ، يعاني مطار "لندن هيثرو" من ضغوط تراجعه إلى المركز الثاني من حيث السعة المقعدية، متبوعًا بمطار "باريس شارل ديجول" الفرنسي في المركز الثالث، ومطار "أمستردام" الهولندي في المركز الرابع، أما مطارات "سيئول"، "سنغافورة"، و"إسطنبول"، فقد جاءت في المراكز التالية، مؤكدين على المنافسة الشديدة بين المطارات الدولية في جذب مزيد من الرحلات والمسافرين