تثبيت أسعار سيارات "ميتسوبيشي" في مصر للشهر الثاني على التوالي

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أعلنت شركة دايموند موتورز، الوكيل المحلي لعلامة "ميتسوبيشي" عن ثبات أسعار سيارات العلامة اليابانية في السوق المصري، وذلك للشهر الثاني على التوالي حيث كانت أعلنت عن استراتيجية التسعير الخاصة بها لموديلات 2024 والتي جاءت بدون أي زيادات حتى 30 أبريل الماضي وفقا لآخر قائمة تم الإعلان عنها في منتصف شهر فبراير، ومع بداية شهر مايو أصدرت بيان تجدد فيه الحفاظ على القيمة السعرية لسياراتها.



وأكدت الشركة في بيان لها اليوم، أنه في ظل التحديات التي يواجها السوق المصري، تلتزم شركة دايموند موتورز بالحفاظ على استثمار عملائها في سياراتها،

مشيرة إلى أنه على الرغم من ضغوط السوق المصري تعمل الشركة على تثبيت أسعار سيارات ميتسوبيشي التي تقدم قيمة مقابل المال.



وأضاف البيان أن شركة ميتسوبيشي موتورز مصر تقف حازمة في إعطاء الأولوية لمصلحة العملاء الحاليين بتوفير القيمة والموثوقية وتؤكد على عدم زيادة أو خفض الأسعار والقيام بتثبيت أسعار السيارات عند مستويات معقولة بالرغم من زيادة قيمة الجمرك لكون جميع سيارات ميتسوبيشي خاضعة لكافة الجمارك والضرائب المصرية ولا تتمتع سيارات ميتسوبيشي بالإعفاء الجمركي مثل بعض المنافسين، بما يضمن حصول عملائها على أسعار عادلة.

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وأوضحت الشركة أهمية الشراء من خلال الوكيل المعتمد والموزعين المعتمدين لديه بالسوق المصري مقارنة بالسيارات المستوردة بالخارج، قائلة لأن ذلك يضمن دعم الشركة بالضمان الشامل لمدة ثلاث سنوات وهو الذي لا يتوفر عند شراء السيارة من الخارج، مما يضمن حماية استثمار عملائها في سيارات ميتسوبيشي طرف الوكيل المعتمد.. حيث يوفر الضمان الخاص بالشركة الحماية ضد المشاكل الميكانيكية غير المتوقعة للسيارات. علاوة على ذلك، يمكن للعملاء جدولة الصيانة بسهولة من خلال مراكز الخدمة المعتمدة حيث يتم تدريب الفنيين الخبراء بتقديم خدمة من الدرجة الأولى، مما يضمن أداء السيارة في أفضل حالاتها لسنوات قادمة.وحذرت الشركة عملائها من المخاطر المرتبطة بالسيارات المستوردة من الخارج التي قد انتشرت في السوق المصري خلال الفترة الماضية حيث لا تكون السيارات الخليجي أو المستوردة من الخارج مؤهلة للحصول على نفس الضمان ومزايا الخدمات التي تتمتع بها تلك السيارات التي تم شراؤها من خلال شركة دايموند موتورز (الوكيل المعتمد) أو موزعين الشركة.وأكدت شركة دايموند موتورز وميتسوبيشي موتورز مصر بأنها تعطي الأولوية لخدمة وإرضاء عملاءها وتسعي جاهدة لتوفير أفضل قيمة، وأيضا تحث الشركة على اختيار الوكيل المعتمد لشراء سيارتهم لضمان حصولهم على الفوائد الكاملة للضمان والخدمة.ميتسوبيشي إكليبس كروستستمر أسعار الكروس أوفر SUV المدمجة "إكليبس كروس Eclipse Cross" موديل 2024 وفقا لقائمة شهر فبراير الماضي على النحو التالي:?? الفئة Insport بسعر 1,675,000 جنيه?? الفئة Inspire بسعر 1,740,000 جنيه?? الفئة Instyle بسعر 1,800,000 جنيه?? الفئة Infinity بسعر 1,870,000 جنيهويشار إلى أن جميع الفئات متاحة باللون الأحمر الماسي الجديد (ريد دايموند) بزيادة 10,000 جنيه على الأسعار المذكورة بالأعلى.منظومة القوةتعتمد نسخة الفيس ليفت على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا يتصل بشاحن تيربو لتنطلق منه قوة 150 حصانًا وأقصى عزم دوران 250 نيوتن متر. ويتصل بناقل حركة تسلسلي CVT ذي ثمانية سرعات، بحيث تتسارع من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 8.6 ثوان. ويستمر نظام الدفع الأمامي في الفئات الثلاثة الأولى بينما تأتي الفئة الرابعة Infinity بنظام دفع رباعي S-AWD.ميتسوبيشي ميراچفي منتصف فبراير الماضي، حصلت الهاتشباك "ميراچ Mirage" موديل 2024 على زيادة بقيمة 175 ألف جنيه على الفئة Highline الوحيدة المتاحة منها، وفي قائمة مايو الجديدة تستمر الأسعار كما هي حيث يبلغ سعر الفئة الوحيدة المتاحة 930,000 جنيه.منظومة القوةوتعتمد السيارة على محرك MIVEC ثلاثي اسطوانات سعته 1.2 لترًا، قادر على توليد قوة تبلغ 76 حصاناً عند 6,000 دورة في الدقيقة وعزم دوران أقصى قدره 100 نيوتن متر عند 4,000 دورة في الدقيقة، ويتصل المحرك بناقل حركة أتوماتيك CVT ذي 6 سرعات.ميتسوبيشي أتراچومثل شقيقتها ميراج، تستمر أسعار السيدان "أتراچ Attrage" في فئتها الوحيدة بنحو 915,000 جنيه، والتي كانت قد حصلت على زيادات بقيمة 175 ألف جنيه خلال فبراير.منظومة القوةوتتطابق مواصفات المحرك وتجهيزات السلامة بين كل من "ميراچ" و"أتراچ"، بينما تختلف الأبعاد الخارجية نظرًا لحجمهما وتصنيف إحداهما كسيدان والأخرى كهاتشباك.ميتسوبيشي إكسباندربعد أن حصلت "إكسباندر Xpander" موديل 2024 على زيادة بقيمة 220 ألف جنيه على كلا فئتيها خلال فبراير، تستمر السيارة بنفس الأسعار السابقة خلال شهر مايو الحالي وهي على النحو التالي:?? الفئة Midline بسعر 1,440,000 جنيه?? الفئة Highline بسعر 1,500,000 جنيهمنظومة القوةتنتمي ميتسوبيشي إكسباندر لفئة الـ MPV وتعتمد على محرك سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 103 أحصنة وأقصى عزم للدوران 141 نيوتن متر. ويبلغ نصف قطر الدوران الأدنى 5.2 متر.