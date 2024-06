تتيح Apple TV+ الوصول المبكر إلى أحدث بودكاست أصلي للشركة

صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

تصدر Apple أول بودكاست متميز مع إمكانية الوصول المبكر لمشتركي Apple TV+. أعلنت الشركة في بيان صحفي اليوم أن أول بودكاست ثنائي اللغة، My Divo، سيكون أول بودكاست مرتبط باشتراك Apple TV +.



ستكون جميع حلقات My Divo الثماني متاحة باللغتين الإنجليزية والإسبانية لمشتركي Apple TV+ عند ربط اشتراكاتهم بـ Apple Podcasts بدءًا من 1 يوليو. وسيستمع غير المشتركين إلى حلقات جديدة كل أسبوع. ومع ذلك، سيتمكنون من الوصول إلى الحلقتين الأوليين في يوم الإطلاق. أشارت شركة Apple إلى أن My Divo سيكون بمثابة مثال لنموذج أعمالها الجديد لتوزيع البودكاست في المستقبل، قائلة إن "جميع ملفات البث الصوتي Apple TV + القادمة ستكون متاحة أيضًا بالكامل للمشتركين".



My Divo عبارة عن بودكاست عن المغني المكسيكي خوان غابرييل، المعروف أيضًا باسم El Divo de Ju?rez (ومن هنا العنوان)، تستضيفه الصحفية الحائزة على جوائز ماريا جارسيا وهي تحاول التوفيق بين هويتها وإرث الفنانة اللاتينية اللامعة. إنها تعيد النظر في أوجه التشابه في تراثهم المكسيكي، بما في ذلك حياتهم الجنسية وتربيتهم في سيوداد خواريز.

إن إطلاق Apple لبودكاست خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع Apple TV + يشبه خطتها لإنتاج ملفات بودكاست مصاحبة لعروض Apple TV +، والتي حدثت بعد وقت قصير من إطلاق خدمة البث قبل أربع سنوات. My Divo هو أول بودكاست من Apple غير مرتبط ببرنامج Apple TV+ الذي يحمل نفس الاسم.