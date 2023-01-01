تتيح لينكدإن مزايا البحث عن الوظائف بالذكاء الاصطناعي لمشتركي بريميوم

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أعلنت لينكدإن إطلاق مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين في العثور على الوظائف وتخصيص سيرهم الذاتية والحصول على نصائح من روبوتات الدردشة الذكية.



وستكون هذه المزايا متاحة لمشتركي خدمة بريميوم باللغة الإنجليزية على مستوى العالم.



وتتيح إحدى الأدوات الجديدة للمستخدمين البحث عن وظائف على لينكدإن عن طريق كتابة طلب باللغة الطبيعية للوظيفة المُرادة، ويمكن أن تكون هذه الطريقة مفيدة في البحث عن الوظائف المحتملة إذا كانت النتائج دقيقة.

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وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمنصة مراجعة السير الذاتية للمستخدمين، وتقديم اقتراحات مخصصة لتحسينها وفقًا لكل وظيفة على حدة.ويمكن للمستخدمين تحميل سيرهم الذاتية، والحصول على ملاحظات لإجراء التعديلات بنحو تفاعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي.وقالت الشركة إن الأدوات الجديدة تتضمن أيضًا أداة لبناء خطاب تقديمي “من الصفر” بمساعدة الذكاء الاصطناعي.وتنضم هذه المزايا إلى مزايا أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي بدأت لينكدإن اختبارها نهاية العام الماضي، مثل القدرة على تلخيص المنشورات.وبالإضافة إلى مساعدة المستخدمين في العثور على وظائف، بدأت لينكدإن أيضًا تجربة شخصيات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكن للمستخدمين التحدث معها لتعلم المزيد عن مجالات العمل المختلفة.وأشارت المنصة إلى أن الردود التي يولدها الذكاء الاصطناعي مقدمة من خبراء، كما أنها مخصصة لاحتياجات كل مستخدم.ووعدت الشركة أيضًا بتحسين البحث في المنصة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، دون الإشارة إلى تفاصيل محددة.وقال تونر كوهين، الرئيس التنفيذي للمنتجات في لينكدإن: “سيحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في قدرات البحث لدينا، مما يمكنك من استكشاف عمق أي موضوع واتساعه مباشرة من خلال بحث لينكدإن”، مشيرًا إلى أن تلك التحديثات ستُطلق خلال الأسابيع القليلة القادمة.