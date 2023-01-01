تتوعد النمسا بمكافحة الفساد ومنع إساءة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

أكدت وزارة الداخلية النمساوية اليوم مواصلة الجهود المكثفة لمكافحة الفساد وحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية ومنع إساءة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في احتفال الوزارة اليوم الأربعاء بيوم مكافحة الفساد 2024، تحت شعار "الآلة مقابل الأخلاق"، بحضور 150 خبيرا امنيا وفي تكنولوجيا المعلومات، حيث شدد المشاركون على ضرورة مراعاة قضية الأخلاق فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي .
وقال رئيس قطاع التكنولوجيا في وزارة الداخلية ماتياس فوجل في تصريح اليوم إن الأخلاق والنزاهة والامتثال هي العوامل الأساسية التي يمكننا ويجب علينا من خلالها وضع إطار لاستخدام الذكاء الاصطناعي.
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