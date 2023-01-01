تتوعد النمسا بمكافحة الفساد ومنع إساءة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت وزارة الداخلية النمساوية اليوم مواصلة الجهود المكثفة لمكافحة الفساد وحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية ومنع إساءة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك في احتفال الوزارة اليوم الأربعاء بيوم مكافحة الفساد 2024، تحت شعار "الآلة مقابل الأخلاق"، بحضور 150 خبيرا امنيا وفي تكنولوجيا المعلومات، حيث شدد المشاركون على ضرورة مراعاة قضية الأخلاق فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي .

وقال رئيس قطاع التكنولوجيا في وزارة الداخلية ماتياس فوجل في تصريح اليوم إن الأخلاق والنزاهة والامتثال هي العوامل الأساسية التي يمكننا ويجب علينا من خلالها وضع إطار لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن هذا ما تم تأكيده أيضًا في استراتيجية الذكاء الاصطناعي النمساوية (مهمة الذكاء الاصطناعي النمسا 2030) و"قانون الذكاء الاصطناعي" الذي أقره البرلمان الأوروبي في مارس الماضي .

وشدد على ضرورة توفير أفضل الظروف لمنع الفساد وبالتالي؛ فإن التأثير الذي يمكن أن يحدثه الذكاء الاصطناعي على النزاهة والامتثال له أهمية كبيرة بالنسبة للعمل الوقائي الذي تقوم الوزارة .

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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