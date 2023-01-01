تتعاون PicsArt مع Getty Images لتطوير نموذج ذكاء اصطناعي

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تعاونت منصة تحرير الصور والفيديو PicsArt مع Getty Images لإطلاق مولد صور ذكاء اصطناعي مسؤول وآمن تجاريًا مدرب حصريًا على المحتوى المرخص لمنصة الصور.



وقالت منصة تحرير الصور والفيديو إن مختبرها للذكاء الاصطناعي PAIR يبني نموذج مخصص من شأنه تشغيل الأداة، مما يسمح للمشتركين الذين يدفعون توليد صور بحقوق تجارية كاملة، وذلك بهدف معالجة المخاوف القائمة منذ مدة طويلة فيما يتعلق بالمحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي الذي يحتمل أن ينتهك قوانين حقوق التأليف.



ويبلغ عدد مستخدمي PicsArt مقدار 150 مليونًا، وتقول إن النموذج يوفر صور ذكاء اصطناعي للمبدعين والمسوقين والشركات الصغيرة التي تستخدم منصتها.

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ومن المتوقع إطلاق أداة توليد الصور من PicsArt و Getty Images في وقت لاحق من هذا العام، ويكون من الممكن الوصول إليها من خلال خدمات واجهة برمجة تطبيقات PicsArt.ويتشابه هذا المشروع التعاوني مع نموذج الذكاء الاصطناعي Firefly من أدوبي، وهو المشروع الذي أطلقته الشركة في البداية بصفته أداة لتوليد الصور في فوتوشوب في العام الماضي قبل إدماجه على نطاق واسع في تطبيقات Creative Cloud.ودربت أدوبي Firefly على الصور الخام من مكتبة Adobe Stock، إلى جانب المحتوى المفتوح الترخيص أو خارج حقوق التأليف.وعملت Getty Images سابقًا على منتجات الذكاء الاصطناعي الأخرى ذات التركيز التجاري، إذ أعلنت شراكات مماثلة مع Bria AI و Runway، وتعاونت مع إنفيديا لإطلاق أداة Generative AI by Getty Images المدربة على مكتبتها الواسعة من الصور المرخصة.ونظرًا إلى أن أدوبي طرحت نموذج الذكاء الاصطناعي Firefly في تطبيقات شائعة للغاية، مثل فوتوشوب و Illustrator و Lightroom و Express، فقد يكون من الصعب إقناع المبدعين بالانتقال إلى عرض PicsArt القادم.وتأمل PicsArt و Getty Images تجنب أي رد فعل عنيف من خلال الالتزام بالصور المرخصة بالكامل، لذلك لن يتعرض مستخدمو PicsArt العاديون لخطر سرقة إبداعاتهم من خلال النموذج لأغراض التدريب والتوليد.وقالت Getty Images: “يسمح المولد الجديد للمبدعين بإضفاء الحيوية على رؤاهم مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة التجارية”، موضحة أنها تعوض المبدعين المدرجين في مجموعة البيانات سنويًا.في حين قالت PicsArt: “تقدم PicsArt أدوات تخصيص ومحتوى وتحرير لكل شيء، بدءًا من إعلانات التواصل الاجتماعي وحتى رسومات مواقع الويب، وتتيح هذه الشراكة إمكانية استخدام الصور القابلة للاستخدام تجاريًا من علامة تجارية عالمية. يسعدنا أن نتعاون مع Getty Images لطرح هذا المنتج في السوق”.